Очередь из автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии, выросла в шесть раз
09:17 03.11.2025 (обновлено: 15:09 03.11.2025)
Очередь из автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии, выросла в шесть раз
Очередь из автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии, выросла в шесть раз
в мире
белоруссия
польша
литва
белоруссия
польша
литва
в мире, белоруссия, польша, литва
В мире, Белоруссия, Польша, Литва
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Очередь из легковых транспортных средств, ожидающих выезда из Белоруссии в Польшу, выросла в шесть раз на фоне ограничения Вильнюсом пропуска транспорта через автодорожные пункты пропуска на литовско-белорусской границе, сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.
Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу
2 ноября, 22:52
"В шесть раз возросла очередь из легковых транспортных средств, следующих через пункт пропуска "Брест" в Польшу, в связи с закрытием литовскими властями границы с Беларусью. Если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300-400 автомобилей, то сегодня эта цифра превысила 2500", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что грузовые транспортные средства, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, также переориентировались на польское и латвийское направления, где в первые несколько суток после закрытия литовского наблюдался рост очередей.
"После принятия белорусской стороной на недружественное решение властей Литвы ответных мер по следованию литовских грузовиков только через белорусско-литовский участок границы, количество авто, ожидающих выезда в Польшу и Латвию, вернулось к стабильным для нынешнего времени цифрам", - говорится в сообщении.
Согласно ему, сейчас выезда из пункта пропуска "Козловичи" на польском направлении ожидает 2100 грузовых авто, из "Григоровщины" на латвийском - 520.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах
2 ноября, 21:46
На границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь"). Латвийской стороной в сентябре 2023 года было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
Еще до нынешнего ограничения пропуска транспорта в двух КПП на границе Литвы и Белоруссии, с 1 марта 2024 года Вильнюс закрыл пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией, а в августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко напомнил, кто пострадал от закрытия границы Польши и Белоруссии
28 октября, 11:28
 
