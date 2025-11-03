Очередь из автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии, выросла в шесть раз

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Очередь из легковых транспортных средств, ожидающих выезда из Белоруссии в Польшу, выросла в шесть раз на фоне ограничения Вильнюсом пропуска транспорта через автодорожные пункты пропуска на литовско-белорусской границе, сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.

"В шесть раз возросла очередь из легковых транспортных средств, следующих через пункт пропуска "Брест" в Польшу , в связи с закрытием литовскими властями границы с Беларусью. Если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300-400 автомобилей, то сегодня эта цифра превысила 2500", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале

Отмечается, что грузовые транспортные средства, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, также переориентировались на польское и латвийское направления, где в первые несколько суток после закрытия литовского наблюдался рост очередей.

"После принятия белорусской стороной на недружественное решение властей Литвы ответных мер по следованию литовских грузовиков только через белорусско-литовский участок границы, количество авто, ожидающих выезда в Польшу и Латвию , вернулось к стабильным для нынешнего времени цифрам", - говорится в сообщении.

Согласно ему, сейчас выезда из пункта пропуска "Козловичи" на польском направлении ожидает 2100 грузовых авто, из "Григоровщины" на латвийском - 520.

На границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь"). Латвийской стороной в сентябре 2023 года было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.