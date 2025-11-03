В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Белорусские миротворцы будут готовы разместиться на Украине, если это потребуется и если соответствующее решение примет глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Алексей Скобей в интервью телеканалу СТВ.
"Тут все… зависит… от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы всегда готовы оказать им помощь, по просьбе, опять же, двух сторон. В любом случае, та или иная сторона должна обратиться, - если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, - в данную организацию и заявить, что необходимо размещение миротворческого контингента на территории", - сказал Скобей, отвечая на вопрос, смогут ли белорусские миротворцы оказать помощь на Украине.
По его словам, в этом случае "будет определяться, какие это будут страны, но это все должно быть по обоюдному решению".
"После этого будет принято решение. У нас, соответственно, глава государства будет тоже принимать решение о направлении. В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели. В любом случае будет подготовка", - рассказал об алгоритме действий Скобей.
В целом он отметил, что белорусские миротворцы будут готовы в случае получения приказа выдвинуться в любой регион мира. Личный состав миротворческой роты, в основном, медики и офицеры штаба, участвовал в составе временных сил ООН в Ливане, но сейчас детальность в составе миссии приостановлена.
"Личный состав сооруженных сил Беларуси покинул эту миссию. Но мы ведем переговоры на высшем политическом уровне, на военном, с представителями других государств, например, "дальней дуги", это Индонезия, Индия, о дальнейшем нашем расширении даже в их составе участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в том или ином регионе", - подчеркнул Скобей.