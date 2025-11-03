Рейтинг@Mail.ru
Суд в Белграде освободил оппозиционного активиста Штимаца - РИА Новости, 03.11.2025
17:24 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/belgrad-2052657377.html
Суд в Белграде освободил оппозиционного активиста Штимаца
в мире
сербия
сша
александр вучич
патриарх сербский порфирий
в мире, сербия, сша, александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Судья Высшего суда в Белграде приняла решение выпустить на свободу оппозиционного политического активиста Владимира Штимаца, который в ночь на понедельник был задержан по подозрению в организации беспорядков у Скупщины (парламента) Сербии и подстрекательстве граждан в нападениях на сторонников властей и полицию, передает агентство Танюг.
Полиция Сербии сообщила после полуночи, что задержала в ночь на понедельник 37 подозреваемых в участии в беспорядках у парламента в Белграде. Высшая прокуратура сообщила утром в понедельник, что Штимац задержан в Белграде.
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде. 2 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде
Вчера, 04:44
"Судья Высшего суда в Белграде Ксения Марич отменила меру предварительного задержания в отношении бывшего баскетболиста Владимира Штимаца перед дачей показаний прокурору и выпустила его на свободу. Таким образом она удовлетворила жалобу его адвоката, что представляет собой правовой прецедент, так как никто ранее не освобождался ранее дачи показаний у прокурора", - сообщило агентство.
В понедельник обстановка у парламента мирная, движение по улице Таковской было нормализовано. Как передает корреспондент РИА Новости, к 11.52 (13.52 мск) - времени трагедии в Нови-Саде к перекрёстку и ограждению перед парламентом подошли студенты, учащиеся гимназий и граждане постарше. Движение по улице было перекрыто, собравшиеся провели 16 минут молчания и стали расходиться, остались несколько десятков человек.
У ограждения перед Скупщиной установлена палатка. Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, в воскресенье днем объявила о начале голодовки перед Скупщиной с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. Вечером к Дияне, стоящей на улице перед ограждением у парламента стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей Сербии в палаточном лагере "Чациленд" на площади перед зданием парламента.
В понедельник за ограждением между оппонентами и сторонниками властей также дежурит полиция, но обстановка мирная.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вучич обвинил протестующих в контакте с посольством США
Вчера, 02:52
Президент Сербии Александр Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении с применением пиротехники на лагерь его сторонников "Чациленд" у Скупщины. По его словам, нападения на его сторонников и "Чациленд" были ожидаемыми и необходимо сохранить спокойствие и порядок. В ночь на понедельник он заявил о том, что участники протеста у Скупщины Сербии находятся в контакте с посольством США.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Автомобиль полиции на улице в Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В несогласованной акции в Нови-Саде приняли участие 39 тысяч человек
1 ноября, 21:19
 
В миреСербияСШААлександр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
