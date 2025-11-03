В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородскую область, ранен мирный житель, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранен еще один мирный житель. В Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Посохово FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину, получившего минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча, бригада "скорой" доставила в Валуйскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи лечение будет проходить амбулаторно. Транспортное средство повреждено", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в Шебекино повреждена крыша частного дома. Второй дрон сдетонировал на стоянке предприятия — повреждены два грузовых и один легковой автомобили. В селе Сурково беспилотник атаковал надворную постройку частного дома — повреждена кровля. Кроме того, в Борисовском районе в селе Берёзовка от атаки дрона в частном домовладении повреждены двери, фасад, забор и выбиты окна. В селе Зозули вследствие детонации дрона на стоянке коммерческого объекта повреждены два легковых автомобиля.
"В Белгородском районе в посёлке Октябрьский беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения — поврежден забор и выбиты окна. В Грайворонском округе село Глотово атаковано беспилотником — повреждены забор, стена и крыша частного дома", - добавил Гладков.
Информация о последствиях уточняется.
