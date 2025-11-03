Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/belgorod-2052686408.html
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ
ВСУ атаковали Белгородскую область, ранен мирный житель, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T22:57:00+03:00
2025-11-03T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251103/khinshteyn-2052686316.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородскую область, ранен мирный житель, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранен еще один мирный житель. В Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Посохово FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину, получившего минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча, бригада "скорой" доставила в Валуйскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи лечение будет проходить амбулаторно. Транспортное средство повреждено", - написал он в Telegram-канале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ВСУ ударили по подстанции в Рыльске
Вчера, 22:56
Губернатор уточнил, что в Шебекино повреждена крыша частного дома. Второй дрон сдетонировал на стоянке предприятия — повреждены два грузовых и один легковой автомобили. В селе Сурково беспилотник атаковал надворную постройку частного дома — повреждена кровля. Кроме того, в Борисовском районе в селе Берёзовка от атаки дрона в частном домовладении повреждены двери, фасад, забор и выбиты окна. В селе Зозули вследствие детонации дрона на стоянке коммерческого объекта повреждены два легковых автомобиля.
Белгородском районе в посёлке Октябрьский беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения — поврежден забор и выбиты окна. В Грайворонском округе село Глотово атаковано беспилотником — повреждены забор, стена и крыша частного дома", - добавил Гладков.
Информация о последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала