ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 120 беспилотниками, один мирный житель погиб, девять обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 53 населенных пункта попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 27 снарядов и зафиксированы атаки 126 БПЛА, из них 48 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, предприятии, складе, храме, двух социальных и трех коммерческих объектах, сельхозпредприятии, остановочном комплексе и 30 транспортных средствах.
"В Белгородском районе посёлки… атакованы 26 беспилотниками, 11 из которых сбиты и подавлены. В селе Отрадное от удара дрона по служебной "Газели" ранен водитель… В Валуйском муниципальном округе… выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 26 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены. В хуторе Кургашки в результате детонации дрона погибла мирная жительница. Три человека получили ранения. Одна из пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализирована", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский районы подверглись атакам 12 беспилотников, 2 из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому округу выпущено 18 боеприпасов и нанесены удары 26 беспилотников, пострадали две женщины и мужчина. По данным главы области, по Краснояружскому району выпущено 7 боеприпасов и произведены атаки 18 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты, по Шебекинскому округу нанесены удары 18 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты, ранен мужчина. Кроме того, в воскресенье за медицинской помощью обратился мужчина, получивший баротравму 31 октября, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.