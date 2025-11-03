ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за сутки

Он добавил, что Борисовский и Волоконовский районы подверглись атакам 12 беспилотников, 2 из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому округу выпущено 18 боеприпасов и нанесены удары 26 беспилотников, пострадали две женщины и мужчина. По данным главы области, по Краснояружскому району выпущено 7 боеприпасов и произведены атаки 18 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты, по Шебекинскому округу нанесены удары 18 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты, ранен мужчина. Кроме того, в воскресенье за медицинской помощью обратился мужчина, получивший баротравму 31 октября, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, уточнил губернатор.