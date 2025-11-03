Бельгия может остаться без правительства из-за Украины, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер может уже в этот четверг, 6 ноября, подать прошение об отставке королю бельгийцев Филиппу из-за неспособности согласовать федеральный бюджет королевства на 2026 год в размере 10 миллиардов евро, который также предполагает расходы в размере 1 миллиарда евро на поддержку Киева, сообщает издание Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер может уже в этот четверг, 6 ноября, подать прошение об отставке королю бельгийцев Филиппу из-за неспособности согласовать федеральный бюджет королевства на 2026 год в размере 10 миллиардов евро, который также предполагает расходы в размере 1 миллиарда евро на поддержку Киева, сообщает издание Echo

По имеющейся информации, из-за отсутствия на данный момент соглашения между правящими политическими силами по бюджету де Вевер намерен представить доклад королю 6 ноября, после чего может последовать прошение об отставке.

Докладу королю будет предшествовать еще одна попытка добиться согласования бюджета в понедельник.

"Федеральное правительство соберется в понедельник в полдень ограниченным составом, чтобы возобновить работу над бюджетом. Премьер-министр Барт де Вевер должен представить новое предложение своим заместителям после индивидуальных встреч с ними на прошлой неделе", - указывает издание.

Федеральные власти должны согласовать бюджет страны на следующий год в размере десяти миллиардов евро, но пока не могут договориться об источниках финансирования. Де Вевер настаивает на увеличении НДС, снижении расходов на здравоохранение и соцобеспечение, в частности, существенном сокращении выплат по безработице и длительным больничным.

При этом другие партии правительства предлагают, например, увеличить налоги на богатых.

В итоге, договоренности по бюджету, в который также предполагается заложить как минимум 1 миллиард евро на помощь Киеву , достичь не удается, а это грозит Бельгии серьезными проблемами, в частности, неконтролируемым ростом процентной ставки по ее огромному внешнему долгу, составляющему порядка 250% к ВВП (более 1 551 трлн евро).

Ставший в последнее время скандально известным в мире своим эпатажным поведением и безответственными заявлениями бельгийский глава МО представитель правой партии N-VA Тео Франкен поспешил "предупредить", что "отставка правительства стала бы сейчас невероятным подарком нашим врагам".