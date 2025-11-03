Рейтинг@Mail.ru
Бельгия может остаться без правительства из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2025
10:17 03.11.2025 (обновлено: 10:30 03.11.2025)
Бельгия может остаться без правительства из-за Украины, пишут СМИ
Бельгия может остаться без правительства из-за Украины, пишут СМИ
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер может уже в этот четверг, 6 ноября, подать прошение об отставке королю бельгийцев Филиппу из-за неспособности согласовать... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T10:17:00+03:00
2025-11-03T10:30:00+03:00
Бельгия может остаться без правительства из-за Украины, пишут СМИ

Бельгия может лишиться правительства из-за бюджета с миллиардной помощью Киеву

Флаг Бельгии на крепости в Генте
Флаг Бельгии на крепости в Генте
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Бельгии на крепости в Генте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер может уже в этот четверг, 6 ноября, подать прошение об отставке королю бельгийцев Филиппу из-за неспособности согласовать федеральный бюджет королевства на 2026 год в размере 10 миллиардов евро, который также предполагает расходы в размере 1 миллиарда евро на поддержку Киева, сообщает издание Echo.
По имеющейся информации, из-за отсутствия на данный момент соглашения между правящими политическими силами по бюджету де Вевер намерен представить доклад королю 6 ноября, после чего может последовать прошение об отставке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Героический жмот. Ненависть к французскому языку спасла русские деньги
26 октября, 08:00
Докладу королю будет предшествовать еще одна попытка добиться согласования бюджета в понедельник.
"Федеральное правительство соберется в понедельник в полдень ограниченным составом, чтобы возобновить работу над бюджетом. Премьер-министр Барт де Вевер должен представить новое предложение своим заместителям после индивидуальных встреч с ними на прошлой неделе", - указывает издание.
Федеральные власти должны согласовать бюджет страны на следующий год в размере десяти миллиардов евро, но пока не могут договориться об источниках финансирования. Де Вевер настаивает на увеличении НДС, снижении расходов на здравоохранение и соцобеспечение, в частности, существенном сокращении выплат по безработице и длительным больничным.
При этом другие партии правительства предлагают, например, увеличить налоги на богатых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию
Вчера, 08:00
В итоге, договоренности по бюджету, в который также предполагается заложить как минимум 1 миллиард евро на помощь Киеву, достичь не удается, а это грозит Бельгии серьезными проблемами, в частности, неконтролируемым ростом процентной ставки по ее огромному внешнему долгу, составляющему порядка 250% к ВВП (более 1 551 трлн евро).
Ставший в последнее время скандально известным в мире своим эпатажным поведением и безответственными заявлениями бельгийский глава МО представитель правой партии N-VA Тео Франкен поспешил "предупредить", что "отставка правительства стала бы сейчас невероятным подарком нашим врагам".
В середине октября Франкен заявлял, что его страна предусмотрит в рамках бюджета на 2026 год 1 миллиард евро на поддержку Украины. Тогда глава бельгийского МО утверждал, что "с этим проблем не будет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
За Москву ответишь: почему Бельгию никому не жалко
30 октября, 08:00
 
