Глава Минобороны Бельгии назвал страну целью шпионской операции

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью RTBF заявил, что Бельгия является целью скоординированной шпионской операции с использованием дронов над военными базами.

Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель 1 и 2 ноября, где, предположительно, находится ядерное оружие США . Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.

"Сначала они пришли с маленькими дронами, вероятно, для проверки радиочастот, а затем пришли с большими дронами, чтобы по-настоящему изучить базы. Я думаю, что цель состоит в том, чтобы создать в Бельгии панику и дестабилизацию. Да (это скоординированная операция - ред.). Это полностью похоже на шпионскую операцию", - сказал он.

Франкен добавил, что у него есть "идеи" относительно тех, кто отвечает за эти операции, но предпочитает "оставаться осторожным".

"Исключено, что это были любители или туристы, это работа профессионалов. Есть случаи вторжения беспилотников в военные кварталы со стороны любителей, которые ошибаются, но этот тезис не соответствует случаем в Кляйне Брогель", - считает он.