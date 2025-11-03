Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Бельгии назвал страну целью шпионской операции - РИА Новости, 03.11.2025
17:01 03.11.2025
Глава Минобороны Бельгии назвал страну целью шпионской операции
Глава Минобороны Бельгии назвал страну целью шпионской операции
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью RTBF заявил, что Бельгия является целью скоординированной шпионской операции с использованием дронов над... РИА Новости, 03.11.2025
Глава Минобороны Бельгии назвал страну целью шпионской операции

Франкен назвал Бельгию целью шпионской операции с использованием дронов

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью RTBF заявил, что Бельгия является целью скоординированной шпионской операции с использованием дронов над военными базами.
Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель 1 и 2 ноября, где, предположительно, находится ядерное оружие США. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
"Сначала они пришли с маленькими дронами, вероятно, для проверки радиочастот, а затем пришли с большими дронами, чтобы по-настоящему изучить базы. Я думаю, что цель состоит в том, чтобы создать в Бельгии панику и дестабилизацию. Да (это скоординированная операция - ред.). Это полностью похоже на шпионскую операцию", - сказал он.
Франкен добавил, что у него есть "идеи" относительно тех, кто отвечает за эти операции, но предпочитает "оставаться осторожным".
"Исключено, что это были любители или туристы, это работа профессионалов. Есть случаи вторжения беспилотников в военные кварталы со стороны любителей, которые ошибаются, но этот тезис не соответствует случаем в Кляйне Брогель", - считает он.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Заголовок открываемого материала