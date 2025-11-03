Рейтинг@Mail.ru
"Оклахома" обыграла "Нью-Орлеан" в матче НБА
05:35 03.11.2025 (обновлено: 08:00 03.11.2025)
"Оклахома" обыграла "Нью-Орлеан" в матче НБА
Команда "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Оклахома" обыграла "Нью-Орлеан" в матче НБА

Команда "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче НБА

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Команда "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 137:106 (39:22, 36:30, 33:30, 29:24). Самым результативным игроком матча стал Шэй Гилджес-Александер, на счету которого 30 очков. Его партнер по команде Айзея Хартенштайн оформил дабл-дабл (14 очков, 14 подборов). В составе "Пеликанс" больше всех очков набрал Зайон Уильямсон (20).
"Оклахома" выиграла все семь матчей со старта "регулярки" и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Нью-Орлеан" проиграл все шесть игр и идет на последней, 15-й строчке.
