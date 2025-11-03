https://ria.ru/20251103/basketbol-2052577983.html
"Оклахома" обыграла "Нью-Орлеан" в матче НБА
"Оклахома" обыграла "Нью-Орлеан" в матче НБА
Команда "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03
2025-11-03T05:35:00+03:00
2025-11-03T08:00:00+03:00
