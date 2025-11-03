Рейтинг@Mail.ru
Задержанный багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву прибыл во Внуково - РИА Новости, 03.11.2025
Туризм
 
17:25 03.11.2025
Задержанный багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву прибыл во Внуково
Задержанный багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву прибыл во Внуково
Багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airline полностью прибыл в Москву, сообщили в аэропорту Внуково. РИА Новости, 03.11.2025
Задержанный багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву прибыл во Внуково

Багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву компании Pegasus прибыл во Внуково

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airline полностью прибыл в Москву, сообщили в аэропорту Внуково.
Ранее в понедельник авиагавань сообщала, что почти 80 единиц багажа пассажиров рейса из Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются.
"Если вы прилетели в аэропорт "Внуково" рейсом PC-1576 / 03.11.2025 Анталья-Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж дослали в полном объёме, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения", — говорится в сообщении.
"Внуково" предупредило о задержке багажа рейса тунисской Nouvelair Tunisie
