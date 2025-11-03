https://ria.ru/20251103/bagazh-2052657592.html
Задержанный багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву прибыл во Внуково
Задержанный багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву прибыл во Внуково - РИА Новости, 03.11.2025
Задержанный багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву прибыл во Внуково
Багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airline полностью прибыл в Москву, сообщили в аэропорту Внуково. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:25:00+03:00
2025-11-03T17:25:00+03:00
2025-11-03T17:25:00+03:00
туризм
москва
анталья (провинция)
pegasus airlines
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39767/81/397678123_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_58eee0567050b07873c59e08725ca2a2.jpg
https://ria.ru/20251008/moskva-2047165791.html
москва
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39767/81/397678123_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_a8723b623304e06a931e3ed2228a998c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анталья (провинция), pegasus airlines, новости - туризм
Туризм, Москва, Анталья (провинция), Pegasus Airlines, Новости - Туризм
Задержанный багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву прибыл во Внуково
Багаж пассажиров рейса из Антальи в Москву компании Pegasus прибыл во Внуково