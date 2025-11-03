Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково сообщили о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:09 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/bagazh-2052597355.html
Во Внуково сообщили о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus
Во Внуково сообщили о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus - РИА Новости, 03.11.2025
Во Внуково сообщили о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus
Почти 80 единиц багажа пассажиров рейса из турецкой Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T10:09:00+03:00
2025-11-03T10:09:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
москва
pegasus airlines
внуково (аэропорт)
турция
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147863/69/1478636931_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_c9d69d3abe145b486a72ffba233ca09a.jpg
https://ria.ru/20251019/vnukovo--2049186457.html
анталья (провинция)
москва
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147863/69/1478636931_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_007f8351c7fafea3862c9f04c0d17b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), москва, pegasus airlines, внуково (аэропорт), турция, новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Москва, Pegasus Airlines, Внуково (аэропорт), Турция, Новости - Туризм
Во Внуково сообщили о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus

Внуково: на рейсе из Антальи в Москву задерживаются 78 единиц багажа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры в здании терминала в аэропорту Внуково
Пассажиры в здании терминала в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в здании терминала в аэропорту Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Почти 80 единиц багажа пассажиров рейса из турецкой Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально быстрой доставки багажа, сообщил аэропорт "Внуково".
"Уважаемые пассажиры рейса РС 1576 Анталья-Москва 3.11.2025, время прилёта 2:43, авиакомпании Pegasus Airlines! К сожалению, 78 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении авиагавани.
Там отметили, что авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
19 октября, 10:22
 
ТуризмАнталья (провинция)МоскваPegasus AirlinesВнуково (аэропорт)ТурцияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала