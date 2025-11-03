https://ria.ru/20251103/bagazh-2052597355.html
Во Внуково сообщили о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus
Во Внуково сообщили о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus
Почти 80 единиц багажа пассажиров рейса из турецкой Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально... РИА Новости, 03.11.2025
Внуково: на рейсе из Антальи в Москву задерживаются 78 единиц багажа