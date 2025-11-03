Рейтинг@Mail.ru
В Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа
14:34 03.11.2025
В Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа
В Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа
в мире, австрия, верхняя австрия
В мире, Австрия, Верхняя Австрия
В Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа

ORF: в Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. С понедельника в Австрии начинает действовать режим "повышенного риска" в связи с появлением первых случаев птичьего гриппа, сообщил телеканал ORF со ссылкой на соответствующее распоряжение Министерства здравоохранения республики.
"После появления первых случаев птичьего гриппа в Австрии с понедельника вводится режим "повышенного риска", - говорится в сообщении. Уточняется, что мера направлена на то, чтобы "предотвратить контакт между дикими птицами и домашней птицей и тем самым не допустить передачу птичьего гриппа в местные хозяйства".
Власти рекомендуют ужесточить санитарные меры. Но при этом обязательного содержания птицы в помещениях не вводится. Согласно предписаниям, домашнюю птицу следует "по возможности защитить от контакта с дикими птицами", например при помощи сеток. Кормление и поение животных должно происходить в помещении или под навесом.
Транспортные средства, места загрузки и оборудование рекомендуется очищать и дезинфицировать с особой тщательностью.
"На данный момент мы выявили пять случаев заражения вирусом H5N1 среди диких птиц в Австрии. Поэтому мы будем действовать пошагово", - приводится цитата главы отдела по охране здоровья потребителей Министерства здравоохранения Австрии Ульриха Херцога.
По данным телеканала, в конце сентября текущего года первые случаи высокопатогенного птичьего гриппа были зарегистрированы у диких птиц в федеральной земле Австрии Каринтия, а в начале октября - в Нижней Австрии. В Верхней Австрии птичий грипп был выявлен у четырех погибших лебедей в городе Эннс, это подтвердила земельная сельскохозяйственная палата. Власти предупреждают, что с началом осенней миграции перелетных птиц могут появиться новые вспышки заболевания.
В миреАвстрияВерхняя Австрия
 
 
