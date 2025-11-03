В Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа

ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. С понедельника в Австрии начинает действовать режим "повышенного риска" в связи с появлением первых случаев птичьего гриппа, сообщил телеканал ORF со ссылкой на соответствующее распоряжение Министерства здравоохранения республики.

"После появления первых случаев птичьего гриппа в Австрии с понедельника вводится режим "повышенного риска", - говорится в сообщении. Уточняется, что мера направлена на то, чтобы "предотвратить контакт между дикими птицами и домашней птицей и тем самым не допустить передачу птичьего гриппа в местные хозяйства".

Власти рекомендуют ужесточить санитарные меры. Но при этом обязательного содержания птицы в помещениях не вводится. Согласно предписаниям, домашнюю птицу следует "по возможности защитить от контакта с дикими птицами", например при помощи сеток. Кормление и поение животных должно происходить в помещении или под навесом.

Транспортные средства, места загрузки и оборудование рекомендуется очищать и дезинфицировать с особой тщательностью.

"На данный момент мы выявили пять случаев заражения вирусом H5N1 среди диких птиц в Австрии. Поэтому мы будем действовать пошагово", - приводится цитата главы отдела по охране здоровья потребителей Министерства здравоохранения Австрии Ульриха Херцога.