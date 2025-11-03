СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной Либеральной партии Австралии Сьюзан Ли обвинила австралийского премьера Энтони Албаниза в антисемитизме за надетую им футболку с обложкой альбома британской группы Joy Division, при этом в музее Аушвиц опровергли версию Ли, сообщает газета Guardian.

Ли обратила внимание на фотографию премьера еще от 23 октября: Албаниз спускался по трапу самолета в футболке с обложкой альбома группы Joy Division "Unknown Pleasures", возвращаясь из поездки в США . Телеканал Sky News Australia отметил, что премьер не хотел надевать костюм.

"В то время как австралийские евреи сталкиваются с ростом антисемитизма, премьер решает с гордостью надеть футболку группы, название которой отсылает к антисемитизму. Ее название связано с крылом нацистских концентрационных лагерей, в котором евреек принуждали к сексуальному рабству", - заявила Ли в парламенте и призвала премьера извиниться.

Теневой министр инфраструктуры Австралии Бриджет Маккензи раскритиковала речь Ли, отметив, что она сама в молодости "слушала Joy Division и New Order и танцевала под их песни". "Есть много поводов для обоснованной критики премьера – например, за долг в размере триллиона долларов, за катастрофический рост цен на недвижимость, потерю рабочих мест в тяжелой промышленности – но не за то, какую футболку он надел", - цитирует политика канал ABC.

"Мне важно, что премьер делает для страны, а не в какой он футболке", - высказался сенатор Мэтт Канаван.

"Насколько нам известно, нет никаких исторических подтверждений существования некоего "крыла" в каком-либо из концлагерей, где евреек принуждали к сексуальному рабству", - заявил Guardian представитель музея на месте фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

Он отметил, что в концлагерях были бордели, и большинство женщин, которых принуждали там работать, были немками, заключенными в концлагерь за проституцию.

Британская группа Joy Division изначально называлась Warsaw ( Варшава ), но была переименована из-за существования группы с таким же названием. Участники рассказывали, что узнали о выражении "Joy Division" из романа 1953 года "Дом кукол". Группа просуществовала около четырех лет, но ее влияние на жанр постпанк и британский рок в целом ощутимо до сих пор.