Рейтинг@Mail.ru
Премьера Австралии обвинили в антисемитизме - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 03.11.2025 (обновлено: 01:43 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/avstraliya-2052559300.html
Премьера Австралии обвинили в антисемитизме
Премьера Австралии обвинили в антисемитизме - РИА Новости, 03.11.2025
Премьера Австралии обвинили в антисемитизме
Лидер оппозиционной Либеральной партии Австралии Сьюзан Ли обвинила австралийского премьера Энтони Албаниза в антисемитизме за надетую им футболку с обложкой... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T01:07:00+03:00
2025-11-03T01:43:00+03:00
в мире
австралия
сша
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003931713_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8452a4f755fe9d485fc531b0187793cb.jpg
https://ria.ru/20251021/tramp-2049505158.html
https://ria.ru/20250820/netanyakhu-2036419124.html
https://ria.ru/20250711/antisemitizm-2028519628.html
австралия
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003931713_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2f1c274de32d5b95afcfd53ad87933be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, сша, варшава
В мире, Австралия, США, Варшава
Премьера Австралии обвинили в антисемитизме

Премьера Австралии обвинили в антисемитизме за майку с группой Joy Division

© AP Photo / Mark BakerПремьер-министр Австралии Энтони Албаниз
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Mark Baker
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной Либеральной партии Австралии Сьюзан Ли обвинила австралийского премьера Энтони Албаниза в антисемитизме за надетую им футболку с обложкой альбома британской группы Joy Division, при этом в музее Аушвиц опровергли версию Ли, сообщает газета Guardian.
Ли обратила внимание на фотографию премьера еще от 23 октября: Албаниз спускался по трапу самолета в футболке с обложкой альбома группы Joy Division "Unknown Pleasures", возвращаясь из поездки в США. Телеканал Sky News Australia отметил, что премьер не хотел надевать костюм.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Посол Австралии в США извинился перед Трампом, пишут СМИ
21 октября, 04:45
"В то время как австралийские евреи сталкиваются с ростом антисемитизма, премьер решает с гордостью надеть футболку группы, название которой отсылает к антисемитизму. Ее название связано с крылом нацистских концентрационных лагерей, в котором евреек принуждали к сексуальному рабству", - заявила Ли в парламенте и призвала премьера извиниться.
Теневой министр инфраструктуры Австралии Бриджет Маккензи раскритиковала речь Ли, отметив, что она сама в молодости "слушала Joy Division и New Order и танцевала под их песни". "Есть много поводов для обоснованной критики премьера – например, за долг в размере триллиона долларов, за катастрофический рост цен на недвижимость, потерю рабочих мест в тяжелой промышленности – но не за то, какую футболку он надел", - цитирует политика канал ABC.
"Мне важно, что премьер делает для страны, а не в какой он футболке", - высказался сенатор Мэтт Канаван.
"Насколько нам известно, нет никаких исторических подтверждений существования некоего "крыла" в каком-либо из концлагерей, где евреек принуждали к сексуальному рабству", - заявил Guardian представитель музея на месте фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма из-за Палестины
20 августа, 03:45
Он отметил, что в концлагерях были бордели, и большинство женщин, которых принуждали там работать, были немками, заключенными в концлагерь за проституцию.
Британская группа Joy Division изначально называлась Warsaw (Варшава), но была переименована из-за существования группы с таким же названием. Участники рассказывали, что узнали о выражении "Joy Division" из романа 1953 года "Дом кукол". Группа просуществовала около четырех лет, но ее влияние на жанр постпанк и британский рок в целом ощутимо до сих пор.
После суицида вокалиста Йена Кёртиса в 1980 году оставшиеся участники создали новую группу под названием New Order, существующую по сей день. Бывшие участники группы и австралийский премьер пока не комментировали инцидент.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Сикорского поразили масштабы польского антисемитизма в интернете
11 июля, 11:15
 
В миреАвстралияСШАВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала