Пашинян заявил о решении участвовать в выборах 2026 года
Пашинян заявил о решении участвовать в выборах 2026 года - РИА Новости, 03.11.2025
Пашинян заявил о решении участвовать в выборах 2026 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении участвовать в парламентских выборах 2026 года по спискам правящей партии "Гражданский договор". РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:23:00+03:00
2025-11-03T17:23:00+03:00
2025-11-03T17:23:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044461011_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_9fe12c403bae7604953269c8452b7340.jpg
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил о решении участвовать в выборах 2026 года
Пашинян будет участвовать в выборах 2026 года по спискам правящей партии