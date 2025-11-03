Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о решении участвовать в выборах 2026 года
17:23 03.11.2025
Пашинян заявил о решении участвовать в выборах 2026 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении участвовать в парламентских выборах 2026 года по спискам правящей партии "Гражданский договор". РИА Новости, 03.11.2025
Пашинян заявил о решении участвовать в выборах 2026 года

ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении участвовать в парламентских выборах 2026 года по спискам правящей партии "Гражданский договор".
"Уважаемые коллеги, выдвигаюсь для включения в пропорциональные списки партии "Гражданский договор" на очередных парламентских выборах 2026 года", - написал Пашинян в своем Telegram-канале.
Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сообщил, что следующие парламентские выборы в стране пройдут 7 июня 2026 года.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Армении задержали брата и племянника католикоса Гарегина II
2 ноября, 22:44
 
