Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Армении не раскрыл журналистам важные детали визита в США - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/armenija-2052650568.html
Глава Минобороны Армении не раскрыл журналистам важные детали визита в США
Глава Минобороны Армении не раскрыл журналистам важные детали визита в США - РИА Новости, 03.11.2025
Глава Минобороны Армении не раскрыл журналистам важные детали визита в США
Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил журналистам, что не может говорить о договоренностях по поставкам в страну американских вооружений и военной помощи РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:28:00+03:00
2025-11-03T16:28:00+03:00
в мире
армения
сша
вашингтон (штат)
ильхам алиев
никол пашинян
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993902671_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4b36483b2adefaf1cf714ce14c7071eb.jpg
https://ria.ru/20251029/armeniya-2051669179.html
https://ria.ru/20251030/armeniya-2051833833.html
армения
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993902671_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_9d0d260440181750b58b48cc3034c320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, вашингтон (штат), ильхам алиев, никол пашинян, дональд трамп
В мире, Армения, США, Вашингтон (штат), Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп
Глава Минобороны Армении не раскрыл журналистам важные детали визита в США

Папикян: не могу говорить о договоренностях по поставкам в Армению оружия США

© SputnikМинистр обороны Армении Сурен Папикян
Министр обороны Армении Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Sputnik
Министр обороны Армении Сурен Папикян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил журналистам, что не может говорить о договоренностях по поставкам в страну американских вооружений и военной помощи республике.
"Я не могу говорить о каких-то договоренностях, но могу сказать, что есть достаточно положительная динамика развития нашего сотрудничества", - заявил Папикян, отвечая на вопрос, достигнуты ли по итогам его визита в США договоренности о подписании контрактов по поставкам в Армению вооружений и оказании ей военной помощи.
Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Глава МИД Армении пожаловался на гибридные угрозы
29 октября, 23:40
В ответ на уточняющий вопрос, были ли подписаны соглашения, Папикян заявил, что ничего другого не скажет.
При этом он подчеркнул, что Армения, в соответствии со своими нуждами, продолжит оборонные реформы и приобретение вооружений и военной техники. "Но 8 августа (парафирование в Вашингтоне армянско-азербайджанского мирного договора – ред. ) - важное обстоятельство, оно не может не признаваться нами как состоявшийся факт и должно иметь свои последствия", - заявил Папикян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
В декабре 2024 года Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам, - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ЕК предоставит Армении пять миллионов евро на ядерную безопасность
30 октября, 13:47
 
В миреАрменияСШАВашингтон (штат)Ильхам АлиевНикол ПашинянДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала