Глава Минобороны Армении не раскрыл журналистам важные детали визита в США

ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил журналистам, что не может говорить о договоренностях по поставкам в страну американских вооружений и военной помощи республике.
"Я не могу говорить о каких-то договоренностях, но могу сказать, что есть достаточно положительная динамика развития нашего сотрудничества", - заявил Папикян, отвечая на вопрос, достигнуты ли по итогам его визита в США договоренности о подписании контрактов по поставкам в Армению вооружений и оказании ей военной помощи.
В ответ на уточняющий вопрос, были ли подписаны соглашения, Папикян заявил, что ничего другого не скажет.
При этом он подчеркнул, что Армения, в соответствии со своими нуждами, продолжит оборонные реформы и приобретение вооружений и военной техники. "Но 8 августа (парафирование в Вашингтоне армянско-азербайджанского мирного договора – ред. ) - важное обстоятельство, оно не может не признаваться нами как состоявшийся факт и должно иметь свои последствия", - заявил Папикян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
В декабре 2024 года Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам, - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.
