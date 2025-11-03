Глава Минобороны Армении не раскрыл журналистам важные детали визита в США

ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил журналистам, что не может говорить о договоренностях по поставкам в страну американских вооружений и военной помощи республике.

В ответ на уточняющий вопрос, были ли подписаны соглашения, Папикян заявил, что ничего другого не скажет.

В декабре 2024 года Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам, - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.