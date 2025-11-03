Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод на базе отечественных университетов в области водного транспорта, сообщает Минтранс РФ.

Уточняется, что обучение специалистов из Китая будет осуществляться по международным стандартам на базе Морского государственного университета имени адмирала Невельского и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Помимо теоретической подготовки, китайские моряки пройдут практическую отработку навыков на специализированных тренажерах в российских образовательных учреждениях, что обеспечит высокий уровень готовности к работе в сложных полярных условиях.