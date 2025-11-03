https://ria.ru/20251103/arktika-2052650782.html
Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах
Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах
Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод на базе отечественных университетов в области водного транспорта, сообщает Минтранс РФ.
"Меморандум об этом подписали в Ханчжоу
в ходе визита главы правительства РФ Михаила Мишустина
в Китай
. Вопросам подготовки кадров и безопасности судоходства, которые находятся в центре данного соглашения, уделяет особое внимание министр транспорта Андрей Никитин
, вошедший в состав российской делегации", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что обучение специалистов из Китая будет осуществляться по международным стандартам на базе Морского государственного университета имени адмирала Невельского и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.
Помимо теоретической подготовки, китайские моряки пройдут практическую отработку навыков на специализированных тренажерах в российских образовательных учреждениях, что обеспечит высокий уровень готовности к работе в сложных полярных условиях.
"Меморандум направлен на создание условий для повышения уровня безопасности судоходства в Арктических водах, защиты жизни моряков и сохранения морской среды в особо чувствительных покрытых льдами регионах Мирового океана", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса РФ Андрея Никитина.