Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/arktika-2052650782.html
Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах
Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах - РИА Новости, 03.11.2025
Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах
Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод на базе отечественных университетов в области водного транспорта, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:33:00+03:00
2025-11-03T16:33:00+03:00
россия
китай
ханчжоу
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033648163_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_851ace669b22da5d6f8189bad51b41e1.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050152624.html
россия
китай
ханчжоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033648163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5611803be8de036d5572f97bf848282c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, ханчжоу, андрей никитин (политик), михаил мишустин
Россия, Китай, Ханчжоу, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин
Россия и Китай будут готовить специалистов для работ в арктических водах

Россия и Китай будут готовить специалистов по Арктике в российских университетах

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Белый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод на базе отечественных университетов в области водного транспорта, сообщает Минтранс РФ.
"Меморандум об этом подписали в Ханчжоу в ходе визита главы правительства РФ Михаила Мишустина в Китай. Вопросам подготовки кадров и безопасности судоходства, которые находятся в центре данного соглашения, уделяет особое внимание министр транспорта Андрей Никитин, вошедший в состав российской делегации", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что обучение специалистов из Китая будет осуществляться по международным стандартам на базе Морского государственного университета имени адмирала Невельского и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.
Помимо теоретической подготовки, китайские моряки пройдут практическую отработку навыков на специализированных тренажерах в российских образовательных учреждениях, что обеспечит высокий уровень готовности к работе в сложных полярных условиях.
"Меморандум направлен на создание условий для повышения уровня безопасности судоходства в Арктических водах, защиты жизни моряков и сохранения морской среды в особо чувствительных покрытых льдами регионах Мирового океана", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса РФ Андрея Никитина.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин призвал использовать опыт РГО в развитии Арктики
23 октября, 17:40
 
РоссияКитайХанчжоуАндрей Никитин (политик)Михаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала