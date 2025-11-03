Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Апачев ответил Хинштейну по поводу концерта в "БАРС-Курск"
22:19 03.11.2025
Рэпер Апачев ответил Хинштейну по поводу концерта в "БАРС-Курск"
Рэпер Апачев ответил Хинштейну по поводу концерта в "БАРС-Курск"
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Рэпер и блогер Аким Апачев (Аким Гасанов) заявил РИА Новости, что его выступление перед бригадой "БАРС-Курск", вызвавшее критику губернатора Курской области Александра Хинштейна, проводилось по приглашению, а о согласованиях ему ничего неизвестно.
Хинштейн сообщил, что ранее получивший штраф за граффити с бранной лексикой в Судже Апачев провел концерт для бригады "БАРС-Курск" без согласования с командованием, добавив, что Курск и Донбасс не "прачечная" чтобы отмывать "черные пятна биографии". Он добавил, что виновные в проведенном концерте будут наказаны.
"Регулярно даю концерты в зоне проведения СВО. В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения "БАРС-Курск". О "согласованности" этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил", - сказал Апачев РИА Новости.
По словам музыканта, с начала СВО он дал более 100 бесплатных концертов для бойцов, за что имеет ряд благодарностей от подразделений, а также награжден медалью участника СВО от МО РФ.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Хинштейн прокомментировал извинения Апачева за вандализм в Судже
24 марта, 10:19
 
