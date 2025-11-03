Рейтинг@Mail.ru
Напавшему на пассажиров поезда в Англии предъявили обвинения - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/anglija-2052626868.html
Напавшему на пассажиров поезда в Англии предъявили обвинения
Напавшему на пассажиров поезда в Англии предъявили обвинения - РИА Новости, 03.11.2025
Напавшему на пассажиров поезда в Англии предъявили обвинения
Британская прокуратура в понедельник сообщила о предъявлении обвинений в покушении на убийство напавшему на пассажиров поезда в Англии. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T13:51:00+03:00
2025-11-03T13:51:00+03:00
в мире
англия
лондон
донкастер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg
https://ria.ru/20251102/napadenie-2052523598.html
англия
лондон
донкастер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8eea4590a0bbb28416c9726fbd0280b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, англия, лондон, донкастер
В мире, Англия, Лондон, Донкастер
Напавшему на пассажиров поезда в Англии предъявили обвинения

Напавшего на пассажиров поезда с ножом в Англии обвинили в покушении на убийство

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 3 ноя - РИА Новости. Британская прокуратура в понедельник сообщила о предъявлении обвинений в покушении на убийство напавшему на пассажиров поезда в Англии.
Нападение произошло в субботу вечером в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон на промежутке между городами Питерборо и Хантингдон на востоке Англии. Подозреваемые были арестованы после прибытия поезда на вокзал Хантингдона. Всего пострадали 11 человек, 9 из них поступили в больницу в тяжелом состоянии,
"Обвинения предъявлены 32-летнему Энтони Уильямсу по 10 пунктам покушения на убийство, одному пункту нападения с нанесением телесных повреждений и одному пункту хранения холодного оружия... Он также обвиняется по одному пункту покушения на убийство и хранения холодного оружия в связи с другим инцидентом на железнодорожной станции Понтон-Док 1 ноября", - говорится в заявлении прокуратуры.
Сообщается, что Уильямс является жителем Питерборо, где поезд совершил остановку перед нападением. Ранее в полиции заявили, что обвиняемый является уроженцем Великобритании африканского происхождения.
Ранее 35-летний мужчина из Лондона, который был арестован на месте преступления, был отпущен после того, как подтвердилась его непричастность к нападению.
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Появились подробности после нападения с ножами в поезде в Англии
2 ноября, 16:47
 
В миреАнглияЛондонДонкастер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала