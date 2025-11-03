Напавшему на пассажиров поезда в Англии предъявили обвинения

ЛОНДОН, 3 ноя - РИА Новости. Британская прокуратура в понедельник сообщила о предъявлении обвинений в покушении на убийство напавшему на пассажиров поезда в Англии.

Нападение произошло в субботу вечером в поезде, следовавшем из Донкастера Лондон на промежутке между городами Питерборо и Хантингдон на востоке Англии . Подозреваемые были арестованы после прибытия поезда на вокзал Хантингдона. Всего пострадали 11 человек, 9 из них поступили в больницу в тяжелом состоянии,

"Обвинения предъявлены 32-летнему Энтони Уильямсу по 10 пунктам покушения на убийство, одному пункту нападения с нанесением телесных повреждений и одному пункту хранения холодного оружия... Он также обвиняется по одному пункту покушения на убийство и хранения холодного оружия в связи с другим инцидентом на железнодорожной станции Понтон-Док 1 ноября", - говорится в заявлении прокуратуры.

Сообщается, что Уильямс является жителем Питерборо, где поезд совершил остановку перед нападением. Ранее в полиции заявили, что обвиняемый является уроженцем Великобритании африканского происхождения.