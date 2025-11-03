Рейтинг@Mail.ru
В Непале группа альпинистов не вышла на связь после схода лавины - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 03.11.2025 (обновлено: 16:10 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/alpinisty-2052648241.html
В Непале группа альпинистов не вышла на связь после схода лавины
В Непале группа альпинистов не вышла на связь после схода лавины - РИА Новости, 03.11.2025
В Непале группа альпинистов не вышла на связь после схода лавины
Пятнадцать человек, включая иностранных альпинистов и непальских гидов, не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:09:00+03:00
2025-11-03T16:10:00+03:00
в мире
непал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bfcd452d73047bfc6f13ce42ff80fb5.jpg
https://ria.ru/20251102/lavina-2052497643.html
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e48219371d0a1f9d95819a297c24c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал
В мире, Непал
В Непале группа альпинистов не вышла на связь после схода лавины

В Непале 15 альпинистов пропали после схода лавины у лагеря Ялунг Ри Химал

© Pixabay / SimonПоследствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Pixabay / Simon
Последствия схода лавины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Пятнадцать человек, включая иностранных альпинистов и непальских гидов, не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале в понедельник утром, сообщило издание Kathmandu Post.
«
"Группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить восхождение на Долма Кханг, прибыла в район, пострадавший от лавины, около 9 утра. Их состояние остаётся неизвестным", - сообщил заместитель суперинтенданта полиции Гьян Кумар Махато.
Полиция сообщила, что поисково-спасательные работы продолжаются. К месту схода лавины направлены вертолеты для поиска пропавших альпинистов и гидов.
Власти пока не сообщили гражданство пропавших иностранных альпинистов.
Ялунг-Ри-Химал - гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.
Альпинисты во время восхождения - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На севере Италии под лавиной погибли пять немецких альпинистов
2 ноября, 13:46
 
В миреНепал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала