В Непале группа альпинистов не вышла на связь после схода лавины
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости.
Пятнадцать человек, включая иностранных альпинистов и непальских гидов, не вышли на связь после схода лавины в районе базового лагеря Ялунг Ри Химал в Непале в понедельник утром, сообщило издание Kathmandu Post
.
«
"Группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить восхождение на Долма Кханг, прибыла в район, пострадавший от лавины, около 9 утра. Их состояние остаётся неизвестным", - сообщил заместитель суперинтенданта полиции Гьян Кумар Махато.
Полиция сообщила, что поисково-спасательные работы продолжаются. К месту схода лавины направлены вертолеты для поиска пропавших альпинистов и гидов.
Власти пока не сообщили гражданство пропавших иностранных альпинистов.
Ялунг-Ри-Химал - гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты. Для восхождения на Ялунг-Ри требуется соответствующее альпинистское снаряжение, но это место считается идеальной отправной точкой для тех, у кого мало или совсем нет опыта скалолазания.