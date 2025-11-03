Алиев прокомментировал возвращение азербайджанцев в Армению

БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство.
"Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма. Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство", - сказал Алиев, выступая на юбилейном собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук страны.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2024 году Алиев заявил, что азербайджанцы, ранее проживающие на территории Армении, со временем вернутся на свои родные края и "для этого нужна лишь политическая воля Еревана". Мысль о возвращении азербайджанского населения на современную территорию Армении Алиев озвучил не впервые. В 2022 году он заявил, что Баку ожидает от Еревана четкого заявления о том, каким образом азербайджанцы, "изгнанные с сегодняшней территории Армении, из Западного Азербайджана, либо потомки тех, кто был изгнан, могут вернуться на свои исторические земли – посещать их либо жить на этих землях". На данный момент вопрос о массовом возвращении азербайджанского населения в Армению остается нерешенным.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению
21 октября, 12:22