Продюсер музыканта Akmal' рассказала о концертах в новых регионах России - РИА Новости, 03.11.2025
Культура
 
13:40 03.11.2025 (обновлено: 15:05 03.11.2025)
Продюсер музыканта Akmal' рассказала о концертах в новых регионах России
Продюсер музыканта Akmal' рассказала о концертах в новых регионах России
Музыкант Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) дал пять концертов в Донецке, Луганске и Мариуполе, жители новых регионов очень ждали его выступлений и приняли артиста... РИА Новости, 03.11.2025
Продюсер музыканта Akmal' рассказала о концертах в новых регионах России

Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов)
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов). Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Музыкант Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) дал пять концертов в Донецке, Луганске и Мариуполе, жители новых регионов очень ждали его выступлений и приняли артиста тепло, сообщила РИА Новости его продюсер Анастасия Галкина.
В СМИ сообщалось, что Akmal' выступил в Донецке, где принял от фанатки подарок в пакете в цветах триколора. Это произошло через несколько дней после инцидента в Казахстане, где ему передали желто-синий пакет, который он не взял.
"Да, такая ситуация произошла. Артист дал пять концертов в Донецке, Луганске и Мариуполе. Народ его очень ждал. Все прошло, слава богу, хорошо. Он уже вернулся домой", - сказала собеседница агентства.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что певец Akmal' оказался в центре конфликта в Казахстане из-за того, что не принял от поклонницы подарок в пакете желто-синего цвета, после этого тур музыканта якобы отменили, несмотря на аншлаги.
Продюсер артиста Анастасия Галкина в беседе с РИА Новости заявила, что концерты музыканта в Казахстане были отменены в связи с перебоями водоснабжения и электроэнергии, а также из-за проблем с пожарной безопасностью. Сам артист, комментируя данный инцидент, в беседе с РИА Новости заявил, что несмотря на сложности, Россия только крепчает.
Подарок для певца Akmal' во время концерта в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Такие пакеты мне нравятся". Akmal' принял подарок с триколором в Донецке
Вчера, 11:33
 
