Продюсер музыканта Akmal' рассказала о концертах в новых регионах России

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Музыкант Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) дал пять концертов в Донецке, Луганске и Мариуполе, жители новых регионов очень ждали его выступлений и приняли артиста тепло, сообщила РИА Новости его продюсер Анастасия Галкина.