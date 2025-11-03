Продюсер музыканта Akmal' рассказала о концертах в новых регионах России

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Музыкант Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) дал пять концертов в Донецке, Луганске и Мариуполе, жители новых регионов очень ждали его выступлений и приняли артиста тепло, сообщила РИА Новости его продюсер Анастасия Галкина.
В СМИ сообщалось, что Akmal' выступил в Донецке, где принял от фанатки подарок в пакете в цветах триколора. Это произошло через несколько дней после инцидента в Казахстане, где ему передали желто-синий пакет, который он не взял.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что певец Akmal' оказался в центре конфликта в Казахстане из-за того, что не принял от поклонницы подарок в пакете желто-синего цвета, после этого тур музыканта якобы отменили, несмотря на аншлаги.
Продюсер артиста Анастасия Галкина в беседе с РИА Новости заявила, что концерты музыканта в Казахстане были отменены в связи с перебоями водоснабжения и электроэнергии, а также из-за проблем с пожарной безопасностью. Сам артист, комментируя данный инцидент, в беседе с РИА Новости заявил, что несмотря на сложности, Россия только крепчает.