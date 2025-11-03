https://ria.ru/20251103/afganistan-2052630880.html
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек - РИА Новости, 03.11.2025
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек
Число раненых в результате землетрясения на севере Афганистана составило 534, а погибших более 20, сообщил пресс-секретарь министерства общественного... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:16:00+03:00
2025-11-03T14:16:00+03:00
2025-11-03T14:26:00+03:00
в мире
афганистан
балх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052632544_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_52b5b8481e49daf370cfea6e21f99f0c.jpg
https://ria.ru/20251103/afganistan-2052590081.html
афганистан
балх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052632544_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_083b3e5337a4d3bbe8739849204b0eab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, балх
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 534 человек
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число раненых в результате землетрясения на севере Афганистана составило 534, а погибших более 20, сообщил пресс-секретарь министерства общественного здравоохранения Афганистана Шарафат Заман Амархейль в соцсети Х.
"В результате землетрясения в Самангане и Балхе
погибли более 20 человек и 534 получили ранения", - написал он.
"Бригады медиков находятся на месте происшествия. Число жертв может возрасти", - отметил Амархейль, по данным которого, всем близлежащим больницам приказано находиться в состоянии полной готовности.
Ранее Американский сейсмологический центр (USGS) сообщил, что эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах от уезда Хольм на севере Афганистана
на глубине 10 километров.