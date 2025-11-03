Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек
14:16 03.11.2025 (обновлено: 14:26 03.11.2025)
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек
Число раненых в результате землетрясения на севере Афганистана составило 534, а погибших более 20, сообщил пресс-секретарь министерства общественного... РИА Новости, 03.11.2025
в мире, афганистан, балх
В мире, Афганистан, Балх
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 534 человек

© AP Photo / Sirat Noori Последствия землетрясения на севере Афганистана
 Последствия землетрясения на севере Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Sirat Noori
Последствия землетрясения на севере Афганистана
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число раненых в результате землетрясения на севере Афганистана составило 534, а погибших более 20, сообщил пресс-секретарь министерства общественного здравоохранения Афганистана Шарафат Заман Амархейль в соцсети Х.
"В результате землетрясения в Самангане и Балхе погибли более 20 человек и 534 получили ранения", - написал он.
"Бригады медиков находятся на месте происшествия. Число жертв может возрасти", - отметил Амархейль, по данным которого, всем близлежащим больницам приказано находиться в состоянии полной готовности.
Ранее Американский сейсмологический центр (USGS) сообщил, что эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах от уезда Хольм на севере Афганистана на глубине 10 километров.
