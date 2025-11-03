Число пострадавших при землетрясении в Афганистане превысило 500 человек

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число раненых в результате землетрясения на севере Афганистана составило 534, а погибших более 20, сообщил пресс-секретарь министерства общественного здравоохранения Афганистана Шарафат Заман Амархейль в соцсети Х.

"Бригады медиков находятся на месте происшествия. Число жертв может возрасти", - отметил Амархейль, по данным которого, всем близлежащим больницам приказано находиться в состоянии полной готовности.