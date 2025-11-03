Рейтинг@Mail.ru
Религия
 
09:00 03.11.2025 (обновлено: 16:41 03.11.2025)
Землетрясение в Афганистане частично разрушило всемирно известную мечеть
Всемирно известная Голубая мечеть, также известная под названием "Мавзолей Али" или "Святыня Хазрат Али" в городе Мазари-Шариф, административном центре северной РИА Новости, 03.11.2025
© AP Photo / Sirat NooriГолубая мечеть, частично разрушенная в результате землетрясения в городе Мазари-Шариф, Афганистан. 3 ноября 2025
Голубая мечеть, частично разрушенная в результате землетрясения в городе Мазари-Шариф, Афганистан. 3 ноября 2025
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Всемирно известная Голубая мечеть, также известная под названием "Мавзолей Али" или "Святыня Хазрат Али" в городе Мазари-Шариф, административном центре северной афганской провинции Балх, частично разрушена землетрясением, сообщил афганский новостной портал AVA-пресс.
Голубая мечеть является символом и визитной карточкой Мазари-Шарифа: по некоторым данным, это одно из предполагаемых мест погребения четвертого праведного халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.
«
"Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов", - говорится в сообщении.
По данным сотрудников, "внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости".
