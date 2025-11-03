Землетрясение в Афганистане частично разрушило всемирно известную мечеть

«

"Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов", - говорится в сообщении.