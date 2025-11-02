В УПЦ призвали Зеленского освободить митрополита Арсения

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) направили письмо Владимиру Зеленскому с просьбой освободить наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения (Яковенко) для проведения операции из-за проблем со здоровьем.

Ранее Святогорская лавра сообщала, что сотрудники полиции в Днепропетровской области на Украине отобрали у наместника Святогорской лавры канонической УПЦ митрополита Арсения (Яковенко) все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов.

"Просим вас... взять это дело под личный контроль, посодействовать освобождению митрополита Арсения для прохождения необходимого лечения и проведения хирургической операции и дальнейшего справедливого судебного разбирательства его дела", - говорится в письме, опубликованном на сайте УПЦ в субботу.

Архиереи УПЦ также заявили, что содержание тяжелобольного под стражей без надлежащей медицинской помощи - это нарушение конституции Украины и "прямое нарушение норм международного гуманитарного права" и Европейской конвенции по правам человека", которую также ратифицировала Украина.

Союз православных журналистов (СПЖ) 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ . На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров.

Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь ( РПЦ ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.