В УПЦ призвали Зеленского освободить митрополита Арсения
00:26 02.11.2025
В УПЦ призвали Зеленского освободить митрополита Арсения
В УПЦ призвали Зеленского освободить митрополита Арсения
Архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) направили письмо Владимиру Зеленскому с просьбой освободить наместника Святогорской лавры УПЦ... РИА Новости, 02.11.2025
украина, днепропетровская область, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, русская православная церковь
Религия, Украина, Днепропетровская область, Россия, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь
В УПЦ призвали Зеленского освободить митрополита Арсения

Архиереи УПЦ призвали Зеленского освободить митрополита Арсения

© Фото : УПЦНаместник Святогорской лавры митрополит Арсений
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : УПЦ
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) направили письмо Владимиру Зеленскому с просьбой освободить наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения (Яковенко) для проведения операции из-за проблем со здоровьем.
Ранее Святогорская лавра сообщала, что сотрудники полиции в Днепропетровской области на Украине отобрали у наместника Святогорской лавры канонической УПЦ митрополита Арсения (Яковенко) все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ
31 октября, 20:02
"Просим вас... взять это дело под личный контроль, посодействовать освобождению митрополита Арсения для прохождения необходимого лечения и проведения хирургической операции и дальнейшего справедливого судебного разбирательства его дела", - говорится в письме, опубликованном на сайте УПЦ в субботу.
Архиереи УПЦ также заявили, что содержание тяжелобольного под стражей без надлежащей медицинской помощи - это нарушение конституции Украины и "прямое нарушение норм международного гуманитарного права" и Европейской конвенции по правам человека", которую также ратифицировала Украина.
Союз православных журналистов (СПЖ) 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Суд по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ отложили
30 октября, 16:49
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
На Украине мобилизовали еще одного священнослужителя УПЦ
25 октября, 17:07
 
