Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и... РИА Новости, 02.11.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Харьковской области