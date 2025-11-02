Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 02.11.2025
08:57 02.11.2025
В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии
В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 02.11.2025
В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии
Осужденного за незаконное пересечение границы РФ гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморья, задержали, сообщил РИА... РИА Новости, 02.11.2025
2025
В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии

В Приморье задержали сбежавшего из колонии-поселения гражданина Китая

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Осужденного за незаконное пересечение границы РФ гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморья, задержали, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.
В субботу в ГУФСИН региона рассказали РИА Новости, что осужденный за незаконное пересечение границы РФ гражданин Китая сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморья. Он был приговорен к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
"Благодаря оперативным и грамотным совместным действиям сотрудников правоохранительных органов задержан осужденный гражданин Китая, совершивший побег из колонии-поселения №37. В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников ГУФСИН и ПУ ФСБ данный осужденный задержан 02.11.2025 в 09.00 (02.00 мск) в селе Ильичевка сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Приморскому краю", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, осужденный уже доставлен по месту отбывания наказания.
"Руководство ГУФСИН выражает особую благодарность сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, УМВД России по Приморскому краю за активное взаимодействие при проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также представителям СМИ и жителям Приморья за оказанное содействие", - отметил собеседник.
Позже знакомый с обстоятельствами поисков участник рассказал РИА Новости, где нашли сбежавшего китайца.
"Он сидел на окраине села. Не пытался убежать, когда понял, что это бесполезно", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.
