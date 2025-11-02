Человек в наручниках. Архивное фото

В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Осужденного за незаконное пересечение границы РФ гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморья, задержали, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.

В субботу в ГУФСИН региона рассказали РИА Новости, что осужденный за незаконное пересечение границы РФ гражданин Китая сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморья. Он был приговорен к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

"Благодаря оперативным и грамотным совместным действиям сотрудников правоохранительных органов задержан осужденный гражданин Китая, совершивший побег из колонии-поселения №37. В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников ГУФСИН и ПУ ФСБ данный осужденный задержан 02.11.2025 в 09.00 (02.00 мск) в селе Ильичевка сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Приморскому краю", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, осужденный уже доставлен по месту отбывания наказания.

"Руководство ГУФСИН выражает особую благодарность сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю , УМВД России по Приморскому краю за активное взаимодействие при проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также представителям СМИ и жителям Приморья за оказанное содействие", - отметил собеседник.

Позже знакомый с обстоятельствами поисков участник рассказал РИА Новости, где нашли сбежавшего китайца.

"Он сидел на окраине села. Не пытался убежать, когда понял, что это бесполезно", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.