В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии
В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 02.11.2025
В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии
Осужденного за незаконное пересечение границы РФ гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморья, задержали, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.
происшествия
россия
китай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
китай
Происшествия, Россия, Китай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Приморье задержали осужденного гражданина Китая, сбежавшего из колонии
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Осужденного за незаконное пересечение границы РФ гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморья, задержали, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.
В субботу в ГУФСИН региона рассказали РИА Новости, что осужденный за незаконное пересечение границы РФ
гражданин Китая
сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморья. Он был приговорен к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
"Благодаря оперативным и грамотным совместным действиям сотрудников правоохранительных органов задержан осужденный гражданин Китая, совершивший побег из колонии-поселения №37. В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников ГУФСИН и ПУ ФСБ
данный осужденный задержан 02.11.2025 в 09.00 (02.00 мск) в селе Ильичевка сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Приморскому краю", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, осужденный уже доставлен по месту отбывания наказания.
"Руководство ГУФСИН выражает особую благодарность сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
, УМВД России по Приморскому краю за активное взаимодействие при проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также представителям СМИ и жителям Приморья за оказанное содействие", - отметил собеседник.
Позже знакомый с обстоятельствами поисков участник рассказал РИА Новости, где нашли сбежавшего китайца.
"Он сидел на окраине села. Не пытался убежать, когда понял, что это бесполезно", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.