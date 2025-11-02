Рейтинг@Mail.ru
В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком"
Футбол
Футбол
 
09:30 02.11.2025
В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком"
В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком"
В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком"
Замена российского полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в матче чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао была мерой предосторожности, заявили... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
футбол
чемпионат испании по футболу
арсен захарян
реал сосьедад
андер барренечеа
/20251102/mls-2052468496.html
Новости
чемпионат испании по футболу, арсен захарян, реал сосьедад, андер барренечеа
Футбол, Чемпионат Испании по футболу, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Андер Барренечеа
В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком"

"Реал Сосьедад" назвал обратную замену Захаряна мерой предосторожности

Арсен Захарян
Арсен Захарян. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Замена российского полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в матче чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао была мерой предосторожности, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Сан-Себастьяна.
Баскское дерби, прошедшее в субботу в Сан-Себастьяне, завершилось со счетом 3:2. Захарян вышел на поле на 41-й минуте, заменив получившего травму Андера Барренечеа. На 67-й минуте россиянин отправил мяч в ворота соперников, однако его гол был отменен из-за офсайда у одноклубника. На 78-й минуте Захарян сел на газон и не смог продолжить игру. Ему потребовалась обратная замена, он хромая покинул поле в сопровождении врача. Из-за травм полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25.
Чемпионат Испании по футболу
01 февраля 2026 • начало в 21:00
Матч не начался
Атлетик Бильбао
:
Реал Сосьедад
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Это была мера предосторожности, у тренера был последний слот для замен, а матч в тот момент был очень напряженным. Беспокоиться не о чем", - заявили в пресс-службе клуба.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Гол Месси не спас "Интер Майами" от поражения в игре с "Нэшвиллом"
2 ноября, 07:36
 
ФутболЧемпионат Испании по футболуАрсен ЗахарянРеал СосьедадАндер Барренечеа
 
Матч-центр
 
