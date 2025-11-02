https://ria.ru/20251102/zakharyan-2052476935.html
В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком"
В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком" - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком"
Замена российского полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в матче чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао была мерой предосторожности, заявили... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T09:30:00+03:00
2025-11-02T09:30:00+03:00
2025-11-02T09:38:00+03:00
футбол
чемпионат испании по футболу
арсен захарян
реал сосьедад
андер барренечеа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214752_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8088ad8ba9ee5a1a1d55df10c059da50.jpg
/20251102/mls-2052468496.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214752_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c8b702a3b78410cf6ac0cd47ec58ed41.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат испании по футболу, арсен захарян, реал сосьедад, андер барренечеа
Футбол, Чемпионат Испании по футболу, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Андер Барренечеа
В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком"
"Реал Сосьедад" назвал обратную замену Захаряна мерой предосторожности
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Замена российского полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в матче чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао была мерой предосторожности, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Сан-Себастьяна.
Баскское дерби, прошедшее в субботу в Сан-Себастьяне, завершилось со счетом 3:2. Захарян вышел на поле на 41-й минуте, заменив получившего травму Андера Барренечеа. На 67-й минуте россиянин отправил мяч в ворота соперников, однако его гол был отменен из-за офсайда у одноклубника. На 78-й минуте Захарян сел на газон и не смог продолжить игру. Ему потребовалась обратная замена, он хромая покинул поле в сопровождении врача. Из-за травм полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25.
01 февраля 2026 • начало в 21:00
Матч не начался
"Это была мера предосторожности, у тренера был последний слот для замен, а матч в тот момент был очень напряженным. Беспокоиться не о чем", - заявили в пресс-службе клуба.