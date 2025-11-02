В "Реал Сосьедад" объяснили обратную замену Захаряна в игре с "Атлетиком"

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Замена российского полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в матче чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао была мерой предосторожности, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Сан-Себастьяна.

Баскское дерби, прошедшее в субботу в Сан-Себастьяне, завершилось со счетом 3:2. Захарян вышел на поле на 41-й минуте, заменив получившего травму Андера Барренечеа. На 67-й минуте россиянин отправил мяч в ворота соперников, однако его гол был отменен из-за офсайда у одноклубника. На 78-й минуте Захарян сел на газон и не смог продолжить игру. Ему потребовалась обратная замена, он хромая покинул поле в сопровождении врача. Из-за травм полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25.