14:10 02.11.2025 (обновлено: 16:15 02.11.2025)
В МИД России прокомментировали обвинения Пашиняна в адрес КГБ Белоруссии
В МИД России прокомментировали обвинения Пашиняна в адрес КГБ Белоруссии
В МИД России прокомментировали обвинения Пашиняна в адрес КГБ Белоруссии

Захарова напомнила Пашиняну, что КГБ создали спустя 40 лет после геноцида армян

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) об исторических проблемах турок и армян.
Пашинян обвинил в исторических проблемах турок и армян КГБ, уточнила Захарова.
"КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империей начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ", - написала она в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Пашинян предложил говорить об обороноспособной армии Армении
27 октября, 11:47
 
