https://ria.ru/20251102/yamayka-2052483796.html
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 - РИА Новости, 02.11.2025
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28
Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:39:00+03:00
2025-11-02T10:39:00+03:00
2025-11-02T10:39:00+03:00
ямайка
куба
гаити
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051382327_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_49c8081499d88741c14b9cd44f2b9f9e.jpg
https://ria.ru/20251030/kuba-2051901778.html
https://ria.ru/20251029/chp-2051620420.html
ямайка
куба
гаити
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051382327_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e9923f198fd3c130d8c70256c1fb577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямайка, куба, гаити, в мире
Ямайка, Куба, Гаити, В мире
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28
Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28