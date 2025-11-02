Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 - РИА Новости, 02.11.2025
10:39 02.11.2025
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28
Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. РИА Новости, 02.11.2025
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28

© AP Photo / Matias DelacroixУраган "Мелисса" на Ямайке
Ураган "Мелисса" на Ямайке
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
"Правительство подтверждает гибель 28 человек в результате урагана "Мелисса", - написал Холнесс в соцсети Х.
В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.
