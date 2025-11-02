Рейтинг@Mail.ru
Военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/welt-2052521721.html
Военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве
Военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве - РИА Новости, 02.11.2025
Военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве
Немецкий военнослужащий пожаловался на проблемы с общением на английском языке, с которыми приходится сталкиваться во время учений многонационального батальона... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:37:00+03:00
2025-11-02T16:37:00+03:00
в мире
литва
россия
москва
нато
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950356338_0:18:3075:1747_1920x0_80_0_0_58e0df07c661fbebd3ffcdaaa304422a.jpg
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052179040.html
литва
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950356338_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c3f923fade111de6af47d633b101ab18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, москва, нато, welt
В мире, Литва, Россия, Москва, НАТО, Welt
Военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве

Welt: военный из ФРГ пожаловался на проблемы с английским во время учений НАТО

© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIВоенные во время учений НАТО
Военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Военные во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Немецкий военнослужащий пожаловался на проблемы с общением на английском языке, с которыми приходится сталкиваться во время учений многонационального батальона НАТО в Литве, следует из статьи издания Welt.
"Наш язык для радиопереговоров – английский, но не все хорошо говорят по-английски... Недавно я запросил навесной огонь, а бельгийская сторона не поняла сразу… В случае войны это могло бы стать проблемой", - рассказал военнослужащий Флориан газете, подчеркнув, что при нанесении таких ударов коммуникация особо важна, так как цель нельзя увидеть и приходится полагаться только на полученный запрос.
Собеседник издания также отметил, что во время радиопереговоров возникают сложности с пониманием из-за того, что военные могут говорить на смеси фламандского, французского и английского: к ним, по его словам, нужно внимательно прислушиваться, чтобы не допустить ошибки.
Как ранее сообщало литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Адмирал Левченко Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Порют горячку". СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
31 октября, 18:33
 
В миреЛитваРоссияМоскваНАТОWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала