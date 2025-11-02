МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Немецкий военнослужащий пожаловался на проблемы с общением на английском языке, с которыми приходится сталкиваться во время учений многонационального батальона НАТО в Литве, следует из статьи издания Welt.
"Наш язык для радиопереговоров – английский, но не все хорошо говорят по-английски... Недавно я запросил навесной огонь, а бельгийская сторона не поняла сразу… В случае войны это могло бы стать проблемой", - рассказал военнослужащий Флориан газете, подчеркнув, что при нанесении таких ударов коммуникация особо важна, так как цель нельзя увидеть и приходится полагаться только на полученный запрос.
Собеседник издания также отметил, что во время радиопереговоров возникают сложности с пониманием из-за того, что военные могут говорить на смеси фламандского, французского и английского: к ним, по его словам, нужно внимательно прислушиваться, чтобы не допустить ошибки.
Как ранее сообщало литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
"Порют горячку". СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
31 октября, 18:33