Военный из ФРГ рассказал о языковых проблемах во время учений НАТО в Литве

"Наш язык для радиопереговоров – английский, но не все хорошо говорят по-английски... Недавно я запросил навесной огонь, а бельгийская сторона не поняла сразу… В случае войны это могло бы стать проблемой", - рассказал военнослужащий Флориан газете, подчеркнув, что при нанесении таких ударов коммуникация особо важна, так как цель нельзя увидеть и приходится полагаться только на полученный запрос.