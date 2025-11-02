https://ria.ru/20251102/vzryvy-2052448783.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.11.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T00:34:00+03:00
2025-11-02T00:34:00+03:00
2025-11-02T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052395626.html
херсон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы