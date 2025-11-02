https://ria.ru/20251102/vsu-2052461101.html
ВСУ размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах, рассказал беженец
ВСУ размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах, рассказал беженец - РИА Новости, 02.11.2025
ВСУ размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах, рассказал беженец
Боевики ВСУ размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах жителей поселка Торское Краснолиманского района в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Сергей... РИА Новости, 02.11.2025
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах жителей поселка Торское Краснолиманского района в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Сергей Трофименко.
"Они (ВСУ
- ред.) в начале весны на огороде окопы копали. На моем и на соседских домах", - сказал Трофименко.
Он добавил, что боевики ВСУ, кроме того, завозили различную военную технику в поселок, размещая ее возле жилых домов.
Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек является грубым нарушением международного права. В частности, статья 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года предусматривает, что стороны, находящиеся в конфликте, в максимальной практически возможной степени избегают размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи от них, принимают другие необходимые меры предосторожности для защиты гражданского населения, отдельных гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся под их контролем, от опасностей, возникающих в результате военных операций.