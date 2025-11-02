Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, где жители Суджи во время оккупации ВСУ хоронили соседей
02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:21 02.11.2025
Боец рассказал, где жители Суджи во время оккупации ВСУ хоронили соседей
Боец рассказал, где жители Суджи во время оккупации ВСУ хоронили соседей
Боец рассказал, где жители Суджи во время оккупации ВСУ хоронили соседей
Жители Суджи Курской области во время оккупации со стороны ВСУ были вынуждены хоронить своих соседей в теплицах и огородах жилых домов, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2025
Боец рассказал, где жители Суджи во время оккупации ВСУ хоронили соседей

Лейтенант Дубов: жители Суджи во время оккупации ВСУ хоронили соседей в огородах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазрушенные строения в Судже
Разрушенные строения в Судже. Архивное фото
СУДЖА (Курская область), 2 ноя - РИА Новости. Жители Суджи Курской области во время оккупации со стороны ВСУ были вынуждены хоронить своих соседей в теплицах и огородах жилых домов, сообщил РИА Новости в ходе проведении поисковых мероприятий совместно с главным военным следственным управлением СК РФ старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
"Находим гражданское население, которое погибло, проводим либо эксгумацию, если тела закопаны, потому что очень много случаев, что мирные жители, которые не покидали Суджу во время оккупации, они хоронили своих соседей в огородах, на участках, где-то в теплицах", - рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Раненый боец спас двух сослуживцев в Запорожской области, рассказал стрелок
Вчера, 05:05
Он добавил, что в рамках работы отдел организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра МО РФ производит выезд в составе группы поиска по ряду населенных пунктов по определенным координатам, которые заранее предоставляются волонтерам, администрации Курской области, органам власти, а также непосредственно отделу по поиску.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец
Вчера, 05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
