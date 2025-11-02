Боец рассказал, где жители Суджи во время оккупации ВСУ хоронили соседей

СУДЖА (Курская область), 2 ноя - РИА Новости. Жители Суджи Курской области во время оккупации со стороны ВСУ были вынуждены хоронить своих соседей в теплицах и огородах жилых домов, сообщил РИА Новости в ходе проведении поисковых мероприятий совместно с главным военным следственным управлением СК РФ старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.