В Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу
В Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу - РИА Новости, 02.11.2025
В Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу
Тревога объявлена в Воронеже и Нововоронеже из-за угрозы удара БПЛА, в городах включены системы оповещения, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 02.11.2025
В Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу
В Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА