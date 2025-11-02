https://ria.ru/20251102/vinograd-2052485979.html
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии
Россия в сентябре впервые с декабря прошлого года возобновила импорт винограда из Грузии, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. РИА Новости, 02.11.2025
РФ в сентябре впервые с декабря 2024 года возобновила импорт винограда из Грузии