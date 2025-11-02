Рейтинг@Mail.ru
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии - РИА Новости, 02.11.2025
11:03 02.11.2025
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии
Россия в сентябре впервые с декабря прошлого года возобновила импорт винограда из Грузии, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. РИА Новости, 02.11.2025
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии

РФ в сентябре впервые с декабря 2024 года возобновила импорт винограда из Грузии

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре впервые с декабря прошлого года возобновила импорт винограда из Грузии, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику страны.
В сентябре на эту ягоду Россия потратила 688 тысяч долларов. Поставки в денежном выражении выросли по сравнению с прошлым годом почти на 8%.
Всего зарубежным странам Грузия продала винограда в сентябре на 749,5 тысячи долларов. Таким образом, Россия является его крупнейшим импортером с долей в 92%.
Сбор урожая винограда - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ковальчук рассказал, как генетика винограда поможет российским виноделам
14 октября, 14:58
 
РоссияГрузияВ миреЭкономика
 
 
