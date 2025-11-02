МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет из-за "российской угрозы", заявила газета Express.
"Россия будет располагать мобилизованными вооруженными силами, огромным набором стратегических преимуществ, экономикой, адаптированной к вызовам, и окном возможностей действовать, в то время как НАТО — и Великобритания в частности — по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности", — заявил пэр во время дебатов в Палате лордов.
Он также выразил тревогу, оценив ситуацию с финансированием оборонного сектора, назвав ее "ужасной".
Лорд Хоутон сказал, что без надлежащего финансирования ни одна из трех ключевых целей обороны страны — финансирование Украины, устойчивость к так называемым гибридным угрозам и интеграция сил — не будет достигнута.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.