В Саратовской области нашли самые дорогие в мире черные трюфели

САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Жители Петровского района Саратовской области нашли самые дорогие в мире грибы – черные трюфели, сообщил глава района Максим Калядин в своем Telegram-канале, в администрации РИА Новости рассказали, что находку сделали в районе села Колки.
"Под Петровском созрел урожай самых дорогих грибов в мире. Мне в этом году не повезло с грибами – так ничего и не нашел. А вот другим жителям Петровска улыбнулась удача. Они собрали в лесу несколько десятков трюфелей. Черный трюфель считается изысканным деликатесом за свой уникальный аромат и вкус. По стоимости - самый дорогой в мире гриб", - рассказал Калядин.
По словам главы района, в России трюфели чаще встречаются в Краснодарском крае, но они растут под землей и в лесах Петровского района на севере Саратовской области.
"Найти его непросто, нужно знать конкретную поляну, и раскопать выпирающие бугорки. Говорят, их можно определить по яркому "грибному" запаху. Гриб используют в сыром виде как приправу. Наши петровчане натирают его и делают бутерброды с трюфелями. Получается очень вкусно", - добавил он.
В администрации Петровского района РИА Новости уточнили, что редкие грибы найдены в районе села Колки. "Штук 30 собрали", - уточнил собеседник агентства.
В Калининграде добыли самый крупный самородок янтаря за четыре года
27 октября, 13:57