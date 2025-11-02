"Трактор" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Трактор" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 2 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
02 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
21:15 • Василий Глотов
29:33 • Джордан Гросс
(Егор Рыков, Семён Дер-Аргучинцев)
39:03 • Vladislav Yusupov
(Михаил Горюнов-Рольгизер, Егор Коршков)
46:04 • Александр Кадейкин
18:18 • Сергей Широков
(Иван Чехович, Егор Аланов)
37:36 • Владимир Ткачев
42:12 • Alexander Pershakov
(Ilya Lyuzenkov, Андрей Чуркин)