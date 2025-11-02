Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
13:00 02.11.2025
"Трактор" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
"Трактор" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
"Трактор" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Хоккей
Хоккей, Трактор, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Трактор" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Трактор" (Челябинск)
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Трактор" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 2 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Трактор
4 : 3
Сибирь
21:15 • Василий Глотов
29:33 • Джордан Гросс
(Егор Рыков, Семён Дер-Аргучинцев)
39:03 • Vladislav Yusupov
(Михаил Горюнов-Рольгизер, Егор Коршков)
46:04 • Александр Кадейкин
(Сергей Телегин, Егор Коршков)
18:18 • Сергей Широков
(Иван Чехович, Егор Аланов)
37:36 • Владимир Ткачев
42:12 • Alexander Pershakov
(Ilya Lyuzenkov, Андрей Чуркин)
Хоккей
 
Матч-центр
 
