Автор проекта тоннеля Россия-США назвал дату начала его разработки

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской началась в 1990-е годы, рассказал РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

"Современная история тоннеля началась в 90-е годы… Мы создали координационный совет, куда вошли представители всех основных ключевых министерств, проектных, академических и исследовательских институтов, заинтересованных регионов. И начали проводить большую программу исследований, не только на бумаге, но и с элементами полевых инженерно-геологических изысканий, основными техническими решениями, экономическими расчетами", - сказал Разбегин.