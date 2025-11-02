https://ria.ru/20251102/tonnel-2052454427.html
Автор проекта тоннеля Россия-США назвал дату начала его разработки
Автор проекта тоннеля Россия-США назвал дату начала его разработки - РИА Новости, 02.11.2025
Автор проекта тоннеля Россия-США назвал дату начала его разработки
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской началась в 1990-е годы, рассказал РИА Новости автор... РИА Новости, 02.11.2025
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской началась в 1990-е годы, рассказал РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.
"Современная история тоннеля началась в 90-е годы… Мы создали координационный совет, куда вошли представители всех основных ключевых министерств, проектных, академических и исследовательских институтов, заинтересованных регионов. И начали проводить большую программу исследований, не только на бумаге, но и с элементами полевых инженерно-геологических изысканий, основными техническими решениями, экономическими расчетами", - сказал Разбегин.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), спецпредставитель президента России
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив
, соединяющего Россию и Аляску
. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию
и Америку
, стоимостью менее восьми миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой
и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией
и Великобританией
.