Теннисистка из Индонезии впервые выиграла турнир WTA - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Теннис
 
17:49 02.11.2025 (обновлено: 18:26 02.11.2025)
Теннисистка из Индонезии впервые выиграла турнир WTA
Теннисистка из Индонезии впервые выиграла турнир WTA
Теннисистка из Индонезии впервые выиграла турнир WTA
Джанис Тьен из Индонезии стала победительницей теннисного турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи
теннис
спорт
женская теннисная ассоциация (wta)
Новости
спорт, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннисистка из Индонезии впервые выиграла турнир WTA

Теннисистка Тьен из Индонезии впервые выиграла турнир WTA, победив в Ченнаи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТеннис
Теннис - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Теннис. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Джанис Тьен из Индонезии стала победительницей теннисного турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
В финальном матче Тьен, занимающая 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла 117-ю ракетку мира австралийку Кимберли Биррелл со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила два часа.
Для 23-летней Тьен этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде.
Алексей Мокров - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Теннисист из России обвинил лабораторию Монреаля в нарушении регламента
1 ноября, 16:05
 
ТеннисСпортЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
