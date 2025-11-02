https://ria.ru/20251102/tennis-2052529609.html
Теннисистка из Индонезии впервые выиграла турнир WTA
Теннисистка из Индонезии впервые выиграла турнир WTA - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Теннисистка из Индонезии впервые выиграла турнир WTA
Джанис Тьен из Индонезии стала победительницей теннисного турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи, призовой фонд которого превышает 275 тысяч... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T17:49:00+03:00
2025-11-02T17:49:00+03:00
2025-11-02T18:26:00+03:00
теннис
спорт
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782121189_0:0:2541:1429_1920x0_80_0_0_87f14c39dd91006e1247264b43c5d019.jpg
/20251101/tennis-2052348251.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782121189_282:0:2541:1694_1920x0_80_0_0_d7db2342424c8211583e5aaa696ac5ab.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннисистка из Индонезии впервые выиграла турнир WTA
Теннисистка Тьен из Индонезии впервые выиграла турнир WTA, победив в Ченнаи