Хоккеиста "Торонто" унесли на носилках после столкновения с Мичковым
Хоккеиста "Торонто" унесли на носилках после столкновения с Мичковым - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Хоккеиста "Торонто" унесли на носилках после столкновения с Мичковым
Защитник "Торонто Мейпл Лифс" Крис Танев покинул лед на носилках из-за травмы, полученной в результате столкновения с российским нападающим "Филадельфии... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T10:47:00+03:00
2025-11-02T10:47:00+03:00
2025-11-02T11:43:00+03:00
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Защитник "Торонто Мейпл Лифс" Крис Танев покинул лед на носилках из-за травмы, полученной в результате столкновения с российским нападающим "Филадельфии Флайерз" Матвеем Мичковым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча между "Филадельфией" и "Торонто" состоялась в ночь на воскресенье по московскому времени и завершилась гостевой победой "Мейпл Лифс" со счетом 5:2. Инцидент произошел в середине третьего периода. После столкновения Танев упал на лед и оставался лежать лицом вниз. На площадке появились врачи, которые оказали ему помощь и унесли на носилках, после чего канадец был доставлен в больницу. За толчок Мичков был наказан двухминутным штрафом.
«
"Он двигается, и я думаю, что с ним все будет в порядке. Он проходит обследование, так что чуть позже мы узнаем больше", - приводит слова главного тренера "Торонто" Крейга Беруби сайт НХЛ.
По его словам, есть вероятность, что Танева выпишут и он сможет отправиться домой вместе с командой. Следующая игра "Торонто" состоится 4 ноября. Канадский клуб примет "Питтсбург Пингвинз".
Таневу 35 лет. В восьми матчах текущего сезона он отдал две результативные передачи. Канадец проводит второй сезон в составе "Торонто" после того, как в июне 2024 года его обменяли из "Даллас Старз". Мичкову 20 лет. Он выступает за "Филадельфию" с 2024-го. В нынешнем сезоне россиянин провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу и отдал пять передач.