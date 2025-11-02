Хоккеиста "Торонто" унесли на носилках после столкновения с Мичковым

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Защитник "Торонто Мейпл Лифс" Крис Танев покинул лед на носилках из-за травмы, полученной в результате столкновения с российским нападающим "Филадельфии Флайерз" Матвеем Мичковым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча между "Филадельфией" и "Торонто" состоялась в ночь на воскресенье по московскому времени и завершилась гостевой победой "Мейпл Лифс" со счетом 5:2. Инцидент произошел в середине третьего периода. После столкновения Танев упал на лед и оставался лежать лицом вниз. На площадке появились врачи, которые оказали ему помощь и унесли на носилках, после чего канадец был доставлен в больницу. За толчок Мичков был наказан двухминутным штрафом.

« "Он двигается, и я думаю, что с ним все будет в порядке. Он проходит обследование, так что чуть позже мы узнаем больше", - приводит слова главного тренера "Торонто" Крейга Беруби сайт НХЛ.

По его словам, есть вероятность, что Танева выпишут и он сможет отправиться домой вместе с командой. Следующая игра "Торонто" состоится 4 ноября. Канадский клуб примет "Питтсбург Пингвинз".