В Краснодаре неизвестные разбили стекло автобуса "Спартака"
Футбол
 
18:25 02.11.2025 (обновлено: 19:36 02.11.2025)
В Краснодаре неизвестные разбили стекло автобуса "Спартака"
В Краснодаре неизвестные разбили стекло автобуса "Спартака"
спартак москва, краснодар, российская премьер-лига (рпл), спорт, происшествия, вокруг спорта
Футбол, Спартак Москва, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт, Происшествия, Вокруг спорта
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Неизвестные разбили стекло автобуса, на котором футболисты "Спартака" добирались на матч чемпионата России против "Краснодара", сообщили журналистам в пресс-службе московского клуба.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
2 : 1
Спартак Москва
18‎’‎ • Александр Черников
(Джон Кордоба)
59‎’‎ • Джон Кордоба
90‎’‎ • Ливай Гарсия
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в воскресенье в Краснодаре, начало - 19:30 мск.
«
"Перед матчем с "Краснодаром" произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем", - заявили в пресс-службе "Спартака".
Дмитрий Аленичев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Болельщиков жалко": Аленичев ответил на вопрос о возвращении в "Спартак"
14 октября, 14:15
 
ФутболСпартак МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)СпортПроисшествияВокруг спорта
 
