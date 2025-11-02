https://ria.ru/20251102/steklo-2052532726.html
В Краснодаре неизвестные разбили стекло автобуса "Спартака"
Неизвестные разбили стекло автобуса, на котором футболисты "Спартака" добирались на матч чемпионата России против "Краснодара", сообщили журналистам в... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T18:25:00+03:00
2025-11-02T18:25:00+03:00
2025-11-02T19:36:00+03:00
футбол
спартак москва
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
спорт
происшествия
вокруг спорта
В Краснодаре неизвестные разбили стекло автобуса с футболистами "Спартака"