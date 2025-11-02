США готовят плацдарм для военных операций в Венесуэле, сообщает Reuters

"Армия США модернизирует давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен холодной войны в Карибском море , <…> что указывает на подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы", — говорится в публикации.

В пятницу издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие дни.