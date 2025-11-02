США готовят плацдарм для военных операций в Венесуэле, сообщает Reuters

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты готовят плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на изученные спутниковые снимки.
"Армия США модернизирует давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен холодной войны в Карибском море, <…> что указывает на подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы", — говорится в публикации.
Речь идет о начавшихся в сентябре строительных работах на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Там начали расчищать и заново асфальтировать рулежные дорожки, ведущие к взлетно-посадочной полосе.
Помимо этого, США расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус, входящем в состав Американских Виргинских Островов.
Обострение между США и Венесуэлой
США в последние недели не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".
В пятницу издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Дональд Трамп заявил, что американские военные не планируют атаковать Венесуэлу. А глава Госдепа Марко Рубио назвал распространяемую в СМИ информацию ложной.