Почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло
Почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло
Почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло
Почти половина американцев считают, что лидерство США в мире ослабло при президенте страны Дональде Трампе, следует из опроса, проведённого совместно... РИА Новости, 02.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
Почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло
Опрос ABC: почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло