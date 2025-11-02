Рейтинг@Mail.ru
Почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло - РИА Новости, 02.11.2025
11:15 02.11.2025
Почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло
Почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло - РИА Новости, 02.11.2025
Почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло
Почти половина американцев считают, что лидерство США в мире ослабло при президенте страны Дональде Трампе, следует из опроса, проведённого совместно... РИА Новости, 02.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло

Опрос ABC: почти половина американцев считает, что лидерство США в мире ослабло

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Почти половина американцев считают, что лидерство США в мире ослабло при президенте страны Дональде Трампе, следует из опроса, проведённого совместно телеканалом ABC, изданием Washington Post и компанией Ipsos.
По результатам опроса, 48% американцев считают, что лидерство США в мире ослабло при Трампе, в то время как 33% респондентов заявили, что оно усилилось. По мнению 18% респондентов, лидерство США в мире осталось прежним.
Кроме того, согласно опросу, большинство (64%) американцев считают, что Трамп "заходит слишком далеко" в своих попытках расширить полномочия президента. По мнению 58% опрошенных американцев, президент США не должен иметь право направлять национальную гвардию в штат вопреки возражениям губернатора этого штата.
Опрос проводился с 24 по 28 октября среди более 2,7 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 1,9 процентных пункта.
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Американцы не одобряют удары США по Венесуэле, показал опрос
В миреСШАДональд Трамп
 
 
