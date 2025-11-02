Адмирал: спуск АПЛ "Хабаровск" означает старт функционирования "Посейдона"

Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Спуск на воду атомной подводной лодки (АПЛ) "Хабаровск" означает начало функционирования системы "Посейдон"+АПЛ", которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил РИА Новости командующий Северным флотом (1997-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.

"Экспериментальная АПЛ "Белгород" и первая серийная АПЛ "Хабаровск" обеспечат функционирование системы "Посейдон"+АПЛ" с запада и востока РФ", - сказал Попов

Он отметил, что слово "пока" означает возможность в перспективе нарастить серийность АПЛ типа "Хабаровск".

Попов отметил, что возможности и технологии системы были опробованы на АПЛ "Белгород". С учетом этого опыта была построена первая серийная лодка для этой системы "Хабаровск".

"Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство", - сказал адмирал.