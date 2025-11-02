Рейтинг@Mail.ru
Адмирал: спуск АПЛ "Хабаровск" означает старт функционирования "Посейдона"
19:01 02.11.2025
Адмирал: спуск АПЛ "Хабаровск" означает старт функционирования "Посейдона"
безопасность
россия
вячеслав попов
владимир путин
виктор кравченко
севмаш
россия
безопасность, россия, вячеслав попов, владимир путин, виктор кравченко, севмаш
Безопасность, Россия, Вячеслав Попов, Владимир Путин, Виктор Кравченко, Севмаш
Адмирал: спуск АПЛ "Хабаровск" означает старт функционирования "Посейдона"

Попов: система Посейдон + АПЛ обеспечит безопасность РФ на западе и востоке

Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Спуск на воду атомной подводной лодки (АПЛ) "Хабаровск" означает начало функционирования системы "Посейдон"+АПЛ", которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил РИА Новости командующий Северным флотом (1997-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
"Экспериментальная АПЛ "Белгород" и первая серийная АПЛ "Хабаровск" обеспечат функционирование системы "Посейдон"+АПЛ" с запада и востока РФ", - сказал Попов.
Он отметил, что слово "пока" означает возможность в перспективе нарастить серийность АПЛ типа "Хабаровск".
Попов отметил, что возможности и технологии системы были опробованы на АПЛ "Белгород". С учетом этого опыта была построена первая серийная лодка для этой системы "Хабаровск".
"Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство", - сказал адмирал.
Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Ранее экс-начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сообщил РИА Новости о том, что спущенная на воду на "Севмаше" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон".
БезопасностьРоссияВячеслав ПоповВладимир ПутинВиктор КравченкоСевмаш
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
