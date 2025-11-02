https://ria.ru/20251102/spusk-2052536051.html
Адмирал: спуск АПЛ "Хабаровск" означает старт функционирования "Посейдона"
Адмирал: спуск АПЛ "Хабаровск" означает старт функционирования "Посейдона" - РИА Новости, 02.11.2025
Адмирал: спуск АПЛ "Хабаровск" означает старт функционирования "Посейдона"
Спуск на воду атомной подводной лодки (АПЛ) "Хабаровск" означает начало функционирования системы "Посейдон"+АПЛ", которая обеспечит безопасность России с... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T19:01:00+03:00
2025-11-02T19:01:00+03:00
2025-11-02T19:01:00+03:00
безопасность
россия
вячеслав попов
владимир путин
виктор кравченко
севмаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052475015_0:0:2434:1370_1920x0_80_0_0_30c5cb008bd9a7fa5be28632c93f75bb.jpg
https://ria.ru/20251029/poseydon-2051511727.html
https://ria.ru/20251101/tramp-2052239842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052475015_0:0:2164:1622_1920x0_80_0_0_98f04aa993b61074b8cabaaf6176deba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вячеслав попов, владимир путин, виктор кравченко, севмаш
Безопасность, Россия, Вячеслав Попов, Владимир Путин, Виктор Кравченко, Севмаш
Адмирал: спуск АПЛ "Хабаровск" означает старт функционирования "Посейдона"
Попов: система Посейдон + АПЛ обеспечит безопасность РФ на западе и востоке
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Спуск на воду атомной подводной лодки (АПЛ) "Хабаровск" означает начало функционирования системы "Посейдон"+АПЛ", которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил РИА Новости командующий Северным флотом (1997-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
"Экспериментальная АПЛ "Белгород" и первая серийная АПЛ "Хабаровск" обеспечат функционирование системы "Посейдон"+АПЛ" с запада и востока РФ", - сказал Попов
.
Он отметил, что слово "пока" означает возможность в перспективе нарастить серийность АПЛ типа "Хабаровск".
Попов отметил, что возможности и технологии системы были опробованы на АПЛ "Белгород". С учетом этого опыта была построена первая серийная лодка для этой системы "Хабаровск".
"Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство", - сказал адмирал.
Президент РФ Владимир Путин
в среду сообщил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Ранее экс-начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко
сообщил РИА Новости о том, что спущенная на воду на "Севмаше
" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон".