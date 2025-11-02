Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 2 ноября: ВС России ликвидируют группировки ВСУ в Купянске - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 02.11.2025
Спецоперация, 2 ноября: ВС России ликвидируют группировки ВСУ в Купянске
Спецоперация, 2 ноября: ВС России ликвидируют группировки ВСУ в Купянске
Спецоперация, 2 ноября: ВС России ликвидируют группировки ВСУ в Купянске
Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
киев
владимир зеленский
александр вулин
дональд трамп
россия
украина
киев
безопасность, россия, украина, киев, владимир зеленский, александр вулин, дональд трамп, вооруженные силы украины, евросоюз, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Вулин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Запорожская АЭС

Спецоперация, 2 ноября: ВС России ликвидируют группировки ВСУ в Купянске

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1355 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Пожар в порту Туапсе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Иностранные гражданские суда получили повреждения при ударе ВСУ по Туапсе
Вчера, 11:43

ВС России продолжают выбивать силы ВСУ из Красноармейска

Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что российские подразделения группировки "Центр" пресекли прорыв окруженного штурмового полка "Скала" ВСУ в районе Красноармейска.
Силы "Центра" в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики выбили ВСУ из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города, сообщило Минобороны РФ.
Пленный боец ВСУ Юрий Шаповаленко на видео от Минобороны РФ рассказал, что удерживание занятых домов в Купянске по приказу командования для украинских солдат означало верную смерть.
Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.
Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости перехвата переговоров между старшим по званию и рядовым.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины
Вчера, 16:30

ЕС пока не решается украсть деньги у России

ЕС не решится отнять активы РФ, если будет знать, что последует адекватный ответ, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

Ответственность падает на Европу

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Европа возьмет на себя "львиную долю" поддержки Украины, чтобы избежать выделения Киеву американских средств, пишет издание Telegraph.
Французский политик Флориан Филиппо призвал перестать финансировать Киев после публикации изданием Politico статьи о злоупотреблении Владимира Зеленского властью.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
СМИ: ВСУ выясняют обстоятельства ликвидации военных при построении
Вчера, 18:28

Никто не хочет вступать в ряды ВСУ

Военнообязанные на Украине вынуждены платить по 15 тысяч долларов взятки за то, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. "Комиссоваться" из рядов ВСУ стоило для бойца четыре тысячи долларов, сообщил РИА Новости доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Белый".
Военкоматы на Украине в большом количестве мобилизуют тех, кто непригоден к несению военной службы или имеет отсрочку от призыва, заявил украинский депутат Дмитрий Разумков.

Российские хакеры против Киева

Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что в ходе масштабного взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Украины Михаила Федорова.

Гарантий для Запорожской АЭС нет

Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП Запорожской АЭС, нет, переговоры об электроснабжении станции сейчас не ведутся, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Дым над Павлоградом, Украина - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В нескольких украинских городах прогремели серии мощных взрывов
Вчера, 18:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ВулинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗапорожская АЭС
 
 
