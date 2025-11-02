МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1355 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

ВС России продолжают выбивать силы ВСУ из Красноармейска

Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины , сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что российские подразделения группировки "Центр" пресекли прорыв окруженного штурмового полка "Скала" ВСУ в районе Красноармейска.

Силы "Центра" в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики выбили ВСУ из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города, сообщило Минобороны РФ.

Пленный боец ВСУ Юрий Шаповаленко на видео от Минобороны РФ рассказал, что удерживание занятых домов в Купянске по приказу командования для украинских солдат означало верную смерть.

Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.

Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости перехвата переговоров между старшим по званию и рядовым.

ЕС пока не решается украсть деньги у России

Сербии Александр Вулин. ЕС не решится отнять активы РФ, если будет знать, что последует адекватный ответ, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества

Ответственность падает на Европу

Никто не хочет вступать в ряды ВСУ

Военнообязанные на Украине вынуждены платить по 15 тысяч долларов взятки за то, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко *. "Комиссоваться" из рядов ВСУ стоило для бойца четыре тысячи долларов, сообщил РИА Новости доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Белый".

Военкоматы на Украине в большом количестве мобилизуют тех, кто непригоден к несению военной службы или имеет отсрочку от призыва, заявил украинский депутат Дмитрий Разумков

Российские хакеры против Киева

Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что в ходе масштабного взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Украины Михаила Федорова

Гарантий для Запорожской АЭС нет

Михаил Ульянов. Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП Запорожской АЭС, нет, переговоры об электроснабжении станции сейчас не ведутся, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене