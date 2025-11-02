Хуже быть не может... "Спартак" Станковича попал под "быков" в Краснодаре

"Краснодар" в родных стенах взял верх над "Спартаком" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и не только сохранил лидерство в нашем чемпионате, но и, похоже, поставил точку в "красно-белом" приключении главного тренера москвичей Деяна Станковича. РИА Новости Спорт — о новом провале спартаковцев, в очередной раз разочаровавших фанатов своей блеклой игрой.

Серб балансирует на грани

Несмотря на то, что "красно-белые" проводят удручающую осень, боссы "народной команды" все еще не уволили Деяна Станковича. Хотя было за что: шесть побед в 13 турах, поражения от ЦСКА и "Локомотива", разница забитых и пропущенных мячей 21-18. Впрочем, в прошлом туре спартаковцы обыграли оренбуржцев и вопреки инсайдам по будущему рулевого москвичей сорвали (или отсрочили) главную отставку сезона.

А как дела у действующих чемпионов? Они лидируют в турнирной таблице и сегодня могли еще сильнее оторваться от преследователей, ведь шедший вторым "Локомотив" накануне потерпел первое поражение в сезоне и вылетел из топ-3. Значит, открывшийся явным фаворитом "Краснодар" в случае воскресного успеха мог бы укрепиться на первой строчке и продлить победную серию в лиге до четырех побед кряду.

Интересная статистика: в прошлом сезоне РПЛ команды обменялись разгромными гостевыми победами — оба раза 0:3 на табло. Также упомянем, что с 2017 года, когда "Спартак" становился чемпионом России в последний раз, москвичи ни разу (!) не обыгрывали действующих победителей национального первенства.

Никакой пощады от "быков"

"Спартак" пропустил очень быстро. Не прошло и десяти минут, как Джон Кордоба после подачи Эдуарда Сперцяна со штрафного пробил Александра Максименко. Но судья Кирилл Левников вмешался в эпизод и взятие ворот отменил из-за офсайда. Правда, на 18-й минуте видеоповтор "красно-белым" на помощь уже не пришел. Виктор Са навесил на Лукаса Оласу, который головой пробил в ближнюю штангу. Мяч отлетел в штрафную — по нему промахнулся Кордоба, но не Александр Черников, открывший счет. Отвратительная игра защиты гостей.

И в какое же бешенство пришел Станкович! Непонятно, что так возмутило серба, однако тренеру пришлось показать желтую карточку.

Две минуты спустя за "Спартак" сыграла крестовина. Любой стандарт у ворот Максименко приводил к опасным моментам. Но все же попадание Черникова так и осталось единственным выстрелом в створ ворот москвичей на 45 минут. "Красно-белые" вообще никак не тревожили Станислава Агкацева и закончили стартовый тайм без моментов.

После перерыва стало поинтереснее

"Спартак" наконец решил напрячь оборону хозяев: Пабло Солари проверил голкипера ударом в ближний угол — Агкацев сложился и выручил. Минутами ранее красиво сыграл "на ленточке" Максименко, достав мяч из-под перекладины.

И только показалось, что "Спартак" включился и поборется за очки, как "быки" удвоили преимущество на 59-й минуте. Защита "красно-белых" в безобиднейшей ситуации потерялась под прессингом — мяч оказался у Сперцяна, который угодил в перекладину, а на добивании первым оказался Кордоба. Конкретный "привоз" почти похоронил шансы гостей на спасение.

Бесконечные потери продолжали поражать... Эти защитники вообще играли раньше друг с другом? Хорошо, что третий не пропустили — после удара Кордобы отличное спасение удалось Максименко, переведшему мяч в штангу. Четыре попадания в каркас ворот за матч от "быков"!

Хотя оставалось еще полчаса встречи, и при большем желании команда Станковича могла зацепиться за ничью. Ведь шансы были, да и интрига все-таки появилась. Сначала вторая желтая карточка и удаление Кордобы. Осмелевший "Спартак" на последних минутах пошел в нападение и даже отыграл один мяч: Ливай Гарсия высоко выпрыгнул и забил головой, а "Краснодар" почти тут же остался вдевятером после второй желтой Дугласа Аугусто.

Вот только времени после этого осталось всего ничего. Матч "красно-белые" заканчивали в обороне после серии угловых у своих ворот и подобием навала с Максименко в чужой штрафной.

Настоящая драма!

Оставшийся вдевятером "Краснодар" дотерпел до финального свистка. "Быки" после валидольной, но такой яркой победы набрали 32 очка и остались в лидерах чемпионата России. Впереди у игроков Мурада Мусаева тяжелейший выезд в Калининград к невероятной "Балтике".