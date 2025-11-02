Рейтинг@Mail.ru
Костромской "Спартак" обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:04 02.11.2025 (обновлено: 19:17 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/spartak-2052536381.html
Костромской "Спартак" обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги
Костромской "Спартак" обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Костромской "Спартак" обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги
Костромской "Спартак" обыграл новороссийский "Черноморец" в домашнем матче в рамках 17-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T19:04:00+03:00
2025-11-02T19:17:00+03:00
футбол
спорт
александр саплинов
черноморец (новороссийск)
первая лига
спартак (кострома)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978397788_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_08d9363956957311b3fb0b4daac13ef8.jpg
/20251102/rodina-2052531735.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978397788_22:0:1159:853_1920x0_80_0_0_0ad1a689eaf4da4babac8b736fffe1ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр саплинов, черноморец (новороссийск), первая лига, спартак (кострома)
Футбол, Спорт, Александр Саплинов, Черноморец (Новороссийск), Первая лига, Спартак (Кострома)
Костромской "Спартак" обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги

Костромской "Спартак" обыграл "Черноморец" в матче 17-го тура Первой лиги

© Фото : соцсети ФК "Спартак" КостромаИгроки ФК "Спартак" Кострома
Игроки ФК Спартак Кострома - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : соцсети ФК "Спартак" Кострома
Игроки ФК "Спартак" Кострома. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Костромской "Спартак" обыграл новороссийский "Черноморец" в домашнем матче в рамках 17-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в подмосковных Химках, завершилась со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Александр Саплинов (21-я минута - с пенальти, 73-я минута), еще один мяч забил Артур Гарибян (84). Гол гостей на счету Антона Крачковского (38).
"Спартак" прервал пятиматчевую безвыигрышную серию и с 33 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, "Черноморец" (17 очков) располагается на 13-й позиции.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Родина" обыграла "Волгу" в матче Первой лиги
2 ноября, 18:08
 
ФутболСпортАлександр СаплиновЧерноморец (Новороссийск)Первая ЛигаСпартак (Кострома)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала