"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России среди женских команд
"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России среди женских команд - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России среди женских команд
Московский "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу среди женских команд, сыграв вничью с ЦСКА в матче предпоследнего, 25-го тура турнира. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T16:05:00+03:00
2025-11-02T16:05:00+03:00
2025-11-02T17:18:00+03:00
"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России среди женских команд
ЖФК "Спартак" впервые в истории стал чемпионом России по футболу