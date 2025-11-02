Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России среди женских команд - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
16:05 02.11.2025 (обновлено: 17:18 02.11.2025)
"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России среди женских команд
"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России среди женских команд
Московский "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу среди женских команд, сыграв вничью с ЦСКА в матче предпоследнего, 25-го тура турнира. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России среди женских команд

ЖФК "Спартак" впервые в истории стал чемпионом России по футболу

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу среди женских команд, сыграв вничью с ЦСКА в матче предпоследнего, 25-го тура турнира.
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. В составе ЦСКА мячи забили Невена Дамьянович (9-я минута) и Милена Николич (57). У "Спартака" отличились Наталья Машина (69) и Тияна Филипович (82). На 81-й минуте футболистка ЦСКА Юлия Мясникова была удалена.
"Спартак", набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом России. Женская команда "красно-белых", основанная в октябре 2023 года, впервые в истории выиграла турнир. ЦСКА (57 баллов) располагается на втором месте и потерял шансы на чемпионство.
В другом матче 25-го тура футболистки московского "Локомотива" дома сыграли вничью с "Зенитом" со счетом 1:1.
