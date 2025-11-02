Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на встрече секретарей СБ - РИА Новости, 03.11.2025
17:32 02.11.2025 (обновлено: 16:26 03.11.2025)
Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на встрече секретарей СБ
Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на встрече секретарей СБ - РИА Новости, 03.11.2025
Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на встрече секретарей СБ
Россия и Белоруссия подпишут в ходе XIII встречи секретарей безопасности стран СНГ план сотрудничества, заявил заместитель секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 03.11.2025
россия
белоруссия
снг
безопасность
россия, белоруссия, снг, безопасность
Россия, Белоруссия, СНГ, Безопасность
Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на встрече секретарей СБ

Москва и Минск подпишут план сотрудничества на фестивале "Народы России и СНГ"

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия подпишут в ходе XIII встречи секретарей безопасности стран СНГ план сотрудничества, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов.
По его словам, 13-я встреча секретарей Совета безопасности стран СНГ является завершающим мероприятием международного фестиваля "Народы России и СНГ". В ходе встречи ожидается подписание плана сотрудничества между Россией и Беларуссией.
«
"Мы планируем подписать план сотрудничества с Республикой Беларусь", - сказал Шевцов, отвечая на вопрос журналиста о возможном подписании документов по итогам встречи.
Он добавил, что встреча будет посвящена не только вызовам и угрозам, которые формируются на мировой арене, но и вопросам гуманитарного сотрудничества и гуманитарного взаимодействия.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
9 мая, 05:36
РоссияБелоруссияСНГБезопасность
 
 
