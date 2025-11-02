Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на встрече секретарей СБ

"Мы планируем подписать план сотрудничества с Республикой Беларусь", - сказал Шевцов, отвечая на вопрос журналиста о возможном подписании документов по итогам встречи.

Он добавил, что встреча будет посвящена не только вызовам и угрозам, которые формируются на мировой арене, но и вопросам гуманитарного сотрудничества и гуманитарного взаимодействия.