Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на встрече секретарей СБ
Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на встрече секретарей СБ - РИА Новости, 03.11.2025
Россия и Белоруссия подпишут план сотрудничества на встрече секретарей СБ
Россия и Белоруссия подпишут в ходе XIII встречи секретарей безопасности стран СНГ план сотрудничества, заявил заместитель секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-02T17:32:00+03:00
2025-11-02T17:32:00+03:00
2025-11-03T16:26:00+03:00
россия
белоруссия
снг
безопасность
россия
белоруссия
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия подпишут в ходе XIII встречи секретарей безопасности стран СНГ план сотрудничества, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов.
По его словам, 13-я встреча секретарей Совета безопасности стран СНГ
является завершающим мероприятием международного фестиваля "Народы России и СНГ". В ходе встречи ожидается подписание плана сотрудничества между Россией
и Беларуссией.
«
"Мы планируем подписать план сотрудничества с Республикой Беларусь", - сказал Шевцов, отвечая на вопрос журналиста о возможном подписании документов по итогам встречи.
Он добавил, что встреча будет посвящена не только вызовам и угрозам, которые формируются на мировой арене, но и вопросам гуманитарного сотрудничества и гуманитарного взаимодействия.