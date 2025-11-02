"Сочи" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Сочи" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 2 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
02 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
23:48 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
37:22 • Артур Тянулин
(Danil Mokrushev, Кэмерон Ли)
37:47 • Николай Поляков
(Илья Николаев, Ноэль Хофенмайер)
49:02 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
59:07 • Тимур Хафизов
(Sergei Popov, Артур Тянулин)
39:43 • Никита Коростелев
(Александр Пашин, Даниил Орлов)
42:38 • Нэйтан Тодд